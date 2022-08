Pronti, partenza, via: il sondaggio all'inizio della campagna elettorale

TERMOLI. Quasi cinquemila elettori campionati da “Termometro politico” per il primo quadro in linea con la presentazione delle liste, avvenuta entro ieri sera.

Pronti, partenza, via. La campagna elettorale entra nel vivo, ora, in vista della competizione del 25 settembre, che dovrà (o dovrebbe) portare al nuovo Governo espressione della volontà popolare, dopo 11 anni di scelte diverse, a partire dal Governo del Presidente di Mario Monti, per passare ai premier Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2 e Draghi.

Alla domanda: «Cosa voterebbe ora se ci fossero le elezioni politiche?» ecco la griglia dei risultati.

Fratelli d'Italia 24,3%,

PD (con Articolo 1) 23,5%,

Lega 14,3%,

Movimento 5 Stelle 11,1%,

Forza Italia 7,3%,

Azione/Italia Viva 4,9%,

Sinistra Italiana/Verdi 2,6%,

Italexit di Paragone 2,4%,

Più Europa 1,9%,

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,5%,

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,5%,

Alternativa per l'Italia (Popolo della Famiglia e Di Stefano, ex Casapound) 1,0%,

Noi moderati (Noi per l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro, Udc) 1,0%,

Impegno Civico (Di Maio - Tabacci) 0,7%,

Altro 2,0%.

Indicazioni chiaramente rivolte al proporzionale.

Sul confronto delle coalizioni centrodestra in netto vantaggio:

Centrodestra 46,2%,

Centrosinistra 28,1%,

Movimento 5 Stelle 11,2%,

Terzo Polo di Azione e Italia Viva 5,4%,

Italexit di Paragone 2,5%,

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,7%,

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,7%,

Alternativa per l'Italia (Popolo della Famiglia e Di Stefano, ex Casapound) 1,2%,

Altro 2,0%.