Occhionero (Italia Viva): «Vogliamo fare del Sud l’hub energetico del Mediterraneo»

In bolletta

In bolletta gio 25 agosto 2022

ROMA. “In queste settimane abbiamo notato tutti l’aumento del costo delle bollette e sappiamo che questa situazione potrebbe continuare a peggiorare se non troviamo presto un rimedio efficace”.

Scrive così Giuseppina Occhionero, candidata capolista al collegio proporzionale del Molise con la lista Italia Viva/Azione, in un post sulla sua pagina Facebook.

“Per questa ragione, nel programma di Governo del Terzo Polo, prevediamo di fare del Sud un polo centrale per l'approvvigionamento e per la produzione di energia. Occorrono interventi qualificati affinché il Sud possa contribuire in modo determinante all’autonomia energetica del Paese.

Con un impegno serio e collettivo potremo arrivare anche a produrre energia da diverse fonti, contribuendo ulteriormente agli obiettivi già impostati dal Governo Draghi. Questa soluzione ci permetterebbe di creare lavoro per il nostro territorio, di tagliare il costo delle bollette e, soprattutto, di avere un ruolo centrale e fondamentale per tutto il Paese”, conclude.