La sfida della Gianfagna: «Non mi preoccupo di Lotito, vengo dagli sport individuali»

CAMPOBASSO. La candidata al Senato della Repubblica per la coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale del Molise, Rossella Gianfagna, ieri, mercoledì 24 agosto, ha tenuto una conferenza stampa a Campobasso per condividere le ragioni della sua partecipazione e del suo impegno alle elezioni politiche di fine settembre.

L’incontro, con gli organi di informazione alle ore 10:30 nella sala di Spazio Sfuso in piazza Pepe, è servito per mettere in luce il gran lavoro svolto dalla coalizione di centro sinistra e dalla caparbietà della Gianfagna di rappresentare a Roma il Molise e i molisani.

«Abbiamo lavorato tanto anche quest’estate con tutta la squadra. E come dico per i figli che bisogna lasciarli andare, adesso il convitto può camminare da solo.

Questa volta sono stata pensata io perché è più difficile. Ho accettato questa sfida nel momento giusto, quindi, ho pensato fosse giusto dare il proprio contributo e metterci la faccia per l’amore che ho per questa terra, per la gente e, perché, io accetto sempre le sfide complesse. Questa squadra, centro sinistra e partito democratico, è una squadra di grande qualità e io non posso che dirmi onorata di farne parte. Da oggi non ci fermeremo mai.

Lotito non è un mio problema. Io vengo dagli sport individuali, facevo il mezzofondo. Uno contro tutti ma io pensavo alla mia gara, alla mia strategia e a quello che dovevo fare. Non è un mio problema Lotito perché l’ha scelto il centrodestra, spero solo che i molisani non lo scelgano.

Rossella il 26 settembre porterà Roma nel Molise e rappresenterà tutti i molisani. Sono convinta di questo».