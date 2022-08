Rifondazione comunista: «La raccolta firme per De Magistris è stata un'impresa eccezionale»

TERMOLI. La nota di Rifondazione comunista in merito alla presenza delle liste di "Unione popolare con De Magistris" alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022.

«La raccolta delle firme necessarie alla presentazione di Unione Popolare è stata, senza ombra di dubbi, un’impresa eccezionale a cui il Partito della Rifondazione Comunista ha dato un contributo determinante.

Ci hanno imposto, in maniera totalmente antidemocratica e autoritaria, una raccolta in poco più di dieci giorni nel pieno del caldo di agosto con le città svuotate, (mai successo precedentemente nella storia del nostro Paese) e riuscire nell’impresa era tutt’altro che scontato. Solo l’impegno e la determinazione delle compagne e dei compagni ha permesso non solo di raccogliere abbondantemente tutte le firme necessarie ma anche di essere ammessi come Unione Popolare in tutti i collegi, sia per quanto riguarda la Camera dei Deputati e sia per quanto riguarda il Senato della Repubblica.

Nel Molise raggiungere l’obiettivo si presentava ancora più ardua per le difficoltà a raggiungere i piccoli centri abitati della nostra Regione e anche per l’assurda Legge elettorale che non tiene conto del numero dei residenti nel collegio elettorale per cui sia per il collegio unico del Molise con meno di 300 mila abitanti sia per i collegi con un milione di abitanti necessitano lo stesso numero di firme minime e cioè almeno 750 firme.

Anche il quotidiano “IL MANIFESTO” la settimana scorsa scriveva delle difficoltà del Molise a raggiungere l’obiettivo necessario delle firme per presentare la lista. Ma lavorando giorno e notte abbiamo abbondantemente superato l’obiettivo arrivando a presentare a corredo delle liste elettorali 1.044 firme per la Camera dei Deputati e 1056 per il Senato della Repubblica.

In Molise quindi le cittadine e i cittadini che il 25 settembre potranno votare per la pace, per i diritti per tutte/i, per il lavoro e contro il pensiero unico Draghiano neoliberista, capitalista e guerrafondaio esprimendo il loro voto a Unione Popolare con De Magistris.

Non abbiamo candidati catapultati dall’alto né tantomeno personaggi che in questi anni hanno appoggiato tutte le politiche antisociali di tagli alla spesa pubblica, di privatizzazioni di precarizzazione del lavoro.

Hikmet Haslan, Nicoletta Radatta e Rossano Pazzagli, non sono solo i nostri candidati, ma sono innanzitutto degli attivisti sociali che quotidianamente sono attivi per costruire una alternativa possibile alle barbarie del capitalismo.

Ringraziamo ancora una volta tutte e tutti coloro le e i quali con il proprio grande impegno hanno permesso questa evidente prima vittoria democratica ed ora lavoreremo sodo nel corso della campagna elettorale con l’obiettivo di superare la soglia e portare Unione Popolare con De Magistris in Parlamento.

Insieme possiamo!»