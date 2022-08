Verso le regionali, a ottobre la convention di Molise Domani

TERMOLI. Il movimento civico "Molise Domani” ribadisce che il suo obiettivo primario resta quello di contribuire a dare alla Regione Molise una nuova classe dirigente e un preciso orizzonte programmatico e valoriale.

È chiaro, tuttavia, che le prossime elezioni politiche costituiranno uno snodo importante per il futuro del nostro Paese e della nostra stessa regione. Molise Domani non è, né potrebbe essere, indifferente di fronte a questo fondamentale passaggio politico–elettorale.

La sostenibilità ambientale, la lotta alle diseguaglianze e la concreta fruizione dei diritti sociali, la medicina territoriale, la solidarietà e un autentico europeismo sono da sempre tra i nostri obiettivi irrinunciabili. Essi incarnano quei valori che noi condividiamo con i cittadini che coltivano una cultura democratica e progressista del Paese e che la destra sovranista, reazionaria e oscurantista ostacola. Plaudiamo, pertanto, ai candidati che hanno ribadito con forza e determinazione l’impegno su questi temi irrinunciabili per il futuro della Regione Molise.

Per queste elementari ed essenziali ragioni Molise Domani, che pure ha esercitato e esercita una forte critica alle degenerazioni di un sistema nel quale la politica è sempre più divenuta monopolio privato di partiti e soggetti politici, non ha nessuna incertezza nel chiedere un voto a favore del fronte progressista, democratico e di centro sinistra. Nel prossimo mese di ottobre, dopo le elezioni politiche del 25 settembre, vi sarà la convention di Molise Domani.

In quella occasione saranno definiti i programmi e i percorsi da seguire per dare ai molisani un governo e un consiglio regionale che rappresentino una vera rottura con quella politica che ha reso la nostra terra povera e che ha costretto intere generazioni ad emigrare. Molise Domani chiederà ai cittadini molisani di partecipare al governo della cosa pubblica, di rifiutare pratiche spartitorie e clientelari, di prendere nelle proprie mani la politica per garantire un destino certo alle generazioni che verranno.

Dalla convention di Molise Domani partirà un messaggio molto chiaro: si può cambiare, si deve cambiare. Occorre una concreta discontinuità di programmi e di metodo per dare un futuro al Molise.