Termoli capitale della politica italiana: mercoledì arriva anche Giuseppe Conte

TERMOLI. Mercoledì 31 agosto Termoli diventa capitale della campagna elettorale. Dopo l'incontro con la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, in serata, sarà la volta del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Ad annunciarlo il responsabile regionale pentastellato, Antonio Federico:

«Giuseppe Conte torna in Molise! Mercoledì 31 agosto alle ore 22 il presidente del Movimento 5 Stelle arriverà a Termoli nei pressi di piazza Monumento (piazza Vittorio Veneto) per una passeggiata in centro città e per incontrare candidati e cittadini. #DallaParteGiusta».

Un momento di ritrovo nel MoVimento, dopo le polemiche che specie localmente hanno contraddistinto la fase di formazione delle liste.

Conte proverrà dal comizio in programma a Chieti.