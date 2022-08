Dissenso organizzato, i ragazzi che protesteranno sul litorale Nord

TERMOLI. Oliata la macchina organizzativa dei ragazzi che oggi manifesteranno sul litorale Nord proprio in occasione della venuta di Giorgia Meloni a Termoli.

«É da una settimana a questa parte che la nostra attività sta concretizzandosi e si concretizzerà verso ciò a cui siamo indirizzati. Tutto è nato una sera al bar, per scherzo, discutendo tra amici in merito alla notizia dell'incontro tra Giorgia Meloni e la comunità termolese, seguendo quell'ondata nel mare di news che, in vista del 25 settembre, sta spargendosi nelle nostre quotidianità, dando modo alle nostre opinioni di costruirsi, realizzarsi e concretizzarsi verso l'evento che si prospetta l'indomani.

La nostra intenzione era ed è quella di avere un confronto esaustivo, soddisfacente e soprattutto pacifico con la leader del partito di FdI, col desiderio di diffondere pensieri attivi in merito alle controversie del programma emesso da quest'ultima, diffusesi in tutti i media e condivise ai più, dall'incostituzionalità delle riforme alle legislazioni costituzionali alla ridefinizione di programmi istituzionali, amministrativi e giuridici, oltre a favorire spunti di riflessione sulle ambiguità a livello ambientale e sulle lacune più profonde del nostro tessuto sociale, quali leggi contro l'omotransfobia e pro-eutanasia. Il nostro impegno è quello di mantenere tali posizioni e prospettive oltre l'evento, perseguendo un obiettivo di riscatto da parte della nostra realtà locale in ambito culturale e sociale, con focus attivo, preciso e coerente verso le istituzioni, il lavoro, la cultura ed i diritti».

