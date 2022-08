I giovani di Fratelli d'Italia: «Confrontiamoci sui programmi»

TERMOLI. Pronta replica dai giovani di Fratelli d’Italia alla manifestazione di protesta contro Giorgia Meloni. «Ho letto in questi giorni che si sta organizzando una manifestazione pacifica di contrasto, quando Giorgia Meloni sarà a Termoli per sostenere i nostri candidati per le elezioni – riferisce Giuseppe Terone, 21 anni, dirigente di Gioventù nazionale Molise e membro della Direzione nazionale di Azione Universitaria - ne ho letto le motivazioni e ritengo personalmente che le accuse rivolte alla Meloni, a tutto il partito e anche a noi giovani siano offensive, prive di fondamento e faziose.

Inoltre reputo che manifestazioni di questo genere non siano utili neppure alla comunità cittadina: le persone -ma soprattutto i giovani- vogliono sentir parlare di idee, programmi, futuro, non di demonizzazione dell'avversario. Viva il dissenso, ma facciamo in modo che questo dissenso sia utile: si parli di diverse visioni del mondo e programmi».

E poi conclude: «Da questo punto di vista credo che in Molise nessuno come Gioventù Nazionale possa vantare di aver contribuito con eventi ed iniziative a coinvolgere i ragazzi nel pubblico. Chi mi conosce lo sa: non abbiamo mai rifiutato una sfida, perso un'occasione o svenduto gli ideali. Siamo una gioventù identitaria che ama parlare del Paese ed occuparsi del territorio. Preferiremmo discutere di questo, piuttosto che dover leggere le solite falsità su un mondo che evidentemente non si vuole comprendere».