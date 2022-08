Giorgia Meloni a Termoli, il saluto di Iorio e Romagnuolo

TERMOLI. In arrivo oggi, alle 13.30, a Termoli, secondo il programma diffuso da Fratelli d'Italia, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

I due consiglieri regionali Aida Romagnuolo e Michele Iorio hanno inviato messaggi di benvenuto.

«Sarà la prima donna Premier, a lei la nostra fiducia - ha sottolineato la Romagnuolo - Giorgia Meloni - ha commentato la consigliera regionale di FdI, Aida Romagnuolo - merita tutta la nostra fiducia e tutto il nostro affetto perché è l'unica persona che ha dimostrato coerenza e serietà e sicuramente sarà la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

Il Molise ha bisogno di nuove energie e massimo impegno da parte di tutti noi per sostenere una politica seria su sanità, su lavoro, famiglia e sociale.

Credo che con il nostro partito - ha aggiunto Romagnuolo - ci siano tutti i motivi e le opportunità per poter offrire ai cittadini molisani quelle occasioni di crescita e di tutela del territorio che fino ad oggi purtroppo sono mancate. Invito a votare Fratelli d'Italia e sostenere i nostri candidati locali, Lancellotta e Paduano alla Camera e Della Porta al Senato. Viva Giorgia, viva la Meloni».

«Il Molise accoglie Giorgia - ribadisce Michele Iorio - la tappa di Giorgia Meloni a Termoli è l’occasione per accogliere un leader del centrodestra che da sempre, all’epoca della mia presidenza della Regione, del suo ruolo di ministro e della nostra militanza nel Pdl, si è mostrata vicina alla nostra terra. La mia assenza in questa prima fase della campagna elettorale, dovuta alla positività al Covid che sta per essere un lontano ricordo, mi ha dato modo di guardare agli eventi politici con maggiore oggettività ed ha rafforzato la convinzione delle mie scelte politiche che mi vedono vicino al partito che ha tutte le carte in regola per diventare principale forza di governo. In Italia oggi, in Molise domani.

L’arrivo di Giorgia a Termoli rappresenta anche la tappa in un territorio che è il simbolo delle prospettive di crescita di questa nostra terra che solo la politica concreta tipica del centrodestra, e in particolare della leader di FdI, possono concretizzare. Perciò cara Giorgia, da remoto ti mando il mio più sincero benvenuto nella nostra piccola regione ripromettendomi di recuperare, nei prossimi giorni, il tempo di astinenza dalla politica attiva a cui questo virus mi ha costretto. Anche per rendere chiaro al Molise il programma e l’impegno che assumerai nei confronti di questa terra che in questa fase politica, come tra qualche mese, si gioca la sua sopravvivenza. E sono certo che, oggi come allora, potremo contare sul tuo supporto».