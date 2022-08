Meloni: «Per i giovani sogno un futuro senza reddito di cittadinanza»

TERMOLI. È arrivata poco dopo le 13:30 la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, presso lo stabilimento balneare “La Lampara” sul lungomare nord di Termoli.

Ad accoglierla tanti, giornalisti, attivisti, cittadini, simpatizzanti oltre ai dirigenti del partito del Molise.

La leader ha risposto alle tante domande poste dai giornalisti, tra le quali quella inerente alla nascita di una centrale nucleare a Pompei.

La Meloni non a conoscenza di questa notizia, ha posto l’accento sul bisogno di ragionare su quali siano le opere efficaci da realizzare.

«Bisogna partire da quello che noi abbiamo già. Noi abbiamo dei pozzi di gas e dobbiamo liberarci da questa dipendenza energetica».

Un’ovazione di applausi per la Meloni che ha portato il suo programma elettorale e al primo posto ha messo i giovani italiani e lo stato giusto. Ma lo stato giusto non mette sullo stesso piano i giovani che possono lavorare e quelli che non possono.

Quei giovani aspettano il reddito di cittadinanza perché lavoro non si trova. Perché non sono assunti equamente. E le disparità si vedono anche tra il giovane di 23 anni e lo stesso ma disabile.

«Un giovane disabile prende di pensione mensile 270€ e non può lavorare, mentre un suo coetaneo che non ha problemi di salute e che può intraprendere un percorso lavorativo, con il reddito prende 700€. Questa è una cosa assurda.

Io non sogno per i giovani di questa nazione un futuro di reddito di cittadinanza. Sogno un futuro fatto di opportunità lavorative. Un futuro in cui i giovani possono andare avanti senza lasciare il paese»

I dirigenti di Fratelli d’Italia si sono fatti promotori della visita di Giorgia Meloni, ricordando ai presenti quanto la leader sia forte e quanto il Molise e l’Italia tutta, abbiano bisogno di una persona vera, determinata e caparbia come lei.

«Non si può riconsegnare l’Italia a chi l’ha ridotta così. Siamo il fanalino di coda l’Europa. Potremmo essere noi a risollevare le sorti della nazione. Tutto dipende da voi».

Una serie di proposte, quelle della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, che spazia. Dai giovani, al caro bollette passando anche per l’immigrazione.

E sul caro bollette la Meloni ha tuonato, «non fatevi prendere in giro da certi personaggi. L’aumento delle bollette parte prima dell’inizio della guerra in Ucraina. Ci sono alcune cose che si possono fare velocemente. Lo stato non può guadagnare sull’aumento delle bollette. Se la bolletta l’anno scorso nello stesso periodo era di 100 euro e, oggi, è di 700 euro, sapete cosa significa? Che lo stato su questa bolletta ci ha guadagnato l’Iva. Almeno l’iva va tagliata alla base. Un’altra proposta è quella di scollegare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Questa è una convenzione nata quando conveniva, quando il prezzo del gas era più basso. Oggi non è più così e non ha senso che noi paghiamo le energie che ci arrivano dalle rinnovabili come quelle del gas».

Una proposta questa che già il ministro dell’ambiente Roberto Cingolani, aveva proposto.

Bisogna concentrarsi su quello che può rendere più ricca l’Italia. Il mare.

«Siamo circondati dal mare quasi ovunque ma ci comportiamo come se fossimo la Svizzera. Il mare è una grandissima infrastruttura, abbiamo le piattaforme nel Mediterraneo e le risorse che arrivano da est, in Italia devono arrivare e dall’Italia devono partire. Tutte le attività devono essere sostenute dal governo ma come sappiamo stanno distruggendo oltre 30mila aziende italiane per far vincere le multinazionali».

Bisogna difendere il marchio e la qualità del prodotto. «Bisogna formare i nostri giovani. Vorrei ci fosse un liceo del Made in Italy, dove i giovani possano dare continuità a dei settori che rischiano di andare perduti».

Sul programma elettorale di sinistra e sulla strumentalizzazione delle sue parole, la Meloni non ha avuto dubbi.

«La democrazia la sinistra non sa neanche cosa sia- ha ribadito la Meloni- se voti per loro allora siamo in democrazia, se voti per noi no. Non fatevi abbindolare dalle loro proposte. Non fatevi abbindolare dalla solidarietà che danno agli immigrati. Perché non si tratta di solidarietà, a loro è sempre e solo importato delle cooperative. Chi ha salvato delle donne che fuggivano dalle loro nazioni dalla prostituzione, siamo stati noi. Ricordatelo quando andrete a votare. Non ascoltate la sinistra che dice che non siamo buoni neanche a mettere una croce sulla scheda elettorale. Vi diranno che siamo dei mostri, ne succederanno delle belle, non avete visto ancora niente. Io non ho paura, io sono pronta a governare questa nazione».

Presenti anche Claudio Lotito e Lorenzo Cesa alla presentazione della campagna elettorale di Fratelli D’Italia, che raggiunti dai microfoni di TermoliOnLine ha spiegato come ci sia da fare molto per la nostra regione.

«Ho trovato delle infrastrutture degli anni ‘60- ha dichiarato Lotito- Un paesaggio che ha scarsa ricettività alberghiera, disoccupazione giovanile. Io mi sono messo a disposizione della collettività per costituire un valore aggiunto. E sono a disposizione anche per il Campobasso calcio. È nella mia indole da imprenditore aiutare a risollevare le sorti delle società calcistiche, come per la Lazio così per la Salernitana. Stabilirò un ufficio fisso qui e vi stancherete di vedermi. Se prendo un impegno lo porto a termine», mentre Cesa ha sottolineato la sua vicinanza ai cittadini molisani «sono abituato a stare tra la gente e ascoltarli. Ho già visto 15 sindaci ma voglio toccare tutti 136 comuni. Non importa che siano di maggioranza o opposizione. Bisogna capire quali siano i problemi della gente. Cercare di essere più concreti possibili».

















