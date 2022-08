La protesta sul lungomare Nord: i cartelli all'arrivo della Meloni

Dissenso organizzato: l'intervista ad Andrea De Gregorio

TERMOLI. Sono ragazzi che sui social hanno attivato la pagina “La Meloni sui barconi”. Sono ragazzi che hanno manifestato pacificamente contro la leader di Fratelli d’Italia.

«Il 31 agosto si terrà, al lido La Lampara di Termoli, l'incontro con Giorgia Meloni. Vogliamo raccogliere partecipanti e attivarci per far sentire la voce di chi con forza vuole opporsi alle sue aberranti ideologie Manifestare pacificamente è la risposta contro chi diffonde odio e disinformazione. È davvero così facile ingannare il Molise?», uno dei messaggi diffusi in questi giorni e stamani hanno presidiato con cartelli di protesta il tratto di lungomare tra Medusa e Lido delle Sirene.

Abbiamo intervistato uno di loro, Andrea De Gregorio.

