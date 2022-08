La Meloni ricompatta Fratelli d'Italia, «Gli uomini di partito rispettano le regole»

TERMOLI. Candidati e dirigenti all’unisono hanno accolto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, oggi, a Termoli. Luciano Paduano ha evidenziato motivi di orgoglio: «Portare e iniziare questa campagna elettorale proprio qui a Termoli sul lungomare perché penso sia uno dei posti più belli della nostra regione. Quindi ospitare qui Giorgia Meloni è tutto orgoglio. Fratelli d'Italia è in una posizione molto importante nella storia. Questa è la dimostrazione che Giorgia aveva visto bene quando cominciammo con quel 1,88% quando parlavamo tra di noi sapevamo il suo potenziale. Poi man mano la gente ha capito il suo potenziale e finalmente potrà ricoprire il ruolo che le spetta perché è capace. Ci hanno strappato dei manifesti di Giorgia Meloni, come a dire tappati la bocca. Non hanno argomenti e rispondono in questo modo prendendo come sempre di mira Fratelli d'Italia». Elisabetta Lancellotta, da donna a donna: «E’ una giornata emozionante. È un grandissimo onore e lo dico da donna, lo dico da madre, lo dico da cittadina molisana, lo dico da donna di partito che la nostra leader Giorgia Meloni, la presidente Giorgia Meloni sia qui. È fondamentale questo messaggio. La presidente è una donna che ha fondato questo partito che ha creduto fortemente, che si è battuta, impegnata e che si è delicata con amore e passione. Il Molise è una terra che lei guarderà con grandissima attenzione insieme ovviamente a tutti noi». Il candidato al Senato, Costanzo Della Porta conferma che: «Sentiamo tanto affetto vicino a noi, tanto affetto vicino ai temi cari a Fratelli d'Italia con la presidente Giorgia Meloni, primo leader Nazionale che ci raggiunge in Molise.

Questo anche a dimostrazione che la politica nazionale di Fratelli d'Italia è attenta alla nostra regione. L’Unità è stata riacquisita perché al di là della seppur legittimamente umani, la politica in questi tempi in questi momenti ti deve riaggregare come ha fatto il partito a tutti i livelli. Ospitare qui Giorgia Meloni è un bel segnale. È la prima volta che vediamo nella regione Molise, il presidente del Consiglio in pectore, il primo leader che viene in regione Molise. In questa piccola regione. E’ un bel segnale che ci consentirà di lavorare meglio con la delegazione parlamentare di Fratelli d'Italia per il Molise a livello nazionale. Abbiamo dei candidati tutti spendibili sul territorio». Infine, parola a Di Sandro: «Siamo molto contenti della venuta di Giorgia perché in qualche modo rappresenta la volontà da parte del presidente di Fratelli d'Italia nazionale di essere vicino alla regione, vicino ai problemi dei cittadini e soprattutto anche vicino al partito regionale. La sua presenza ci dà forza e vigore per affrontare con determinazione questa campagna elettorale. Abbiamo dei candidati da sostenere, dei candidati da portare avanti, candidati che verranno sostenuti senza se e senza ma».