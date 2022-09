«Meloni attacca scuola e Cgil, è insofferente ai diritti costituzionali»

CAMPOBASSO. «Giorgia Meloni continua la sua campagna elettorale fatta solo di odio e polemica dove non si vede neanche l'ombra di una proposta seria e concreta per il nostro paese. Questa mattina ha attaccato la Cgil, insultando l'intero mondo della scuola».

Lo sottolinea Vittorino Facciolla, segretario regionale dem.

«A prescindere dal fatto che i criteri di selezione del personale docente nel mondo della scuola seguono principi democratici che garantiscono saldamente la selezione in base alle qualifiche e all'esperienza dei docenti, è comunque imbarazzante notare la pochezza e la superficialità di una simile dichiarazione.

Come ha ricordato già la Cgil la libertà di insegnamento e libertà di iscrizione a qualunque sindacato sono principi fondamentali della Costituzione italiana non a caso nata dalla lotta contro il fascismo che quelle libertà, insieme a tante altre, aveva cancellato.

Nella scuola così come in ogni luogo di lavoro esiste un pluralismo di rappresentanze frutto di differenti sensibilità politiche o sociali, tutte votate a tutelare i sacrosanti diritti dei lavoratori. La Meloni dice di sognare un mondo senza sindacati? Senza dubbio manifesta una chiara insofferenza per i diritti costituzionali e per chi prova a difenderli».