La condanna del Soa: «In Molise una campagna elettorale inesistente»

CAMPOBASSO. Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati condanna non solo i partiti che si sono messi in riga ormai da tempo ma anche tutti coloro che non reagiscono a questo stato di cose e non partecipano attivamente per contrastare gli stessi esecutori.

«Nel Molise una campagna elettorale inesistente sui contenuti per il bene collettivo, mentre si rischia il baratro sociale.

La ricetta impartita dal sistema è chiara, sulla scia della pseudo democrazia americana: ancora non si vota ma già si è deciso tutto, ci pensano i sondaggi a martellare e l'anti politica, per non fare andare a votare.

Tutto studiato nei minimi particolari con condimento di ignoranza ed effetti speciali.

Intanto la maggior parte dei partiti spingono per la guerra reale e psicologica.

Stanno usando il bastone e la carota, la popolazione paga fino allo sfinimento.

Con coscienza continueremo ad analizzare gli eventi e invitiamo nuovamente, i lavoratori, gli anziani, i disoccupati a prendere una seria posizione. Basta pagliacciate e arroganze elettorali !.Con queste prerogative è chiaro che quasi nessuno affronta realmente una discussione su dei punti fondamentali come il diritto alla sanità pubblica , istruzione e formazione culturale, lavoro, ,libertà di espressione e di pensiero , unione delle persone senza differenze e razzismi di genere e di provenienza , sostegno alle fasce deboli con solidarietà attiva e pratica , forza e autonomia per gli invalidi ,disabili e anziani ,famiglie in difficoltà e contro gli aumenti da schiavitù su gas , elettricità e prodotti alimentari .

Quasi tutti pacifisti ma a favore della guerra! Ci si lava le mani e la gente paga!

Il personaggio dell'attore Antonio Albanese Cetto La Qualunque (cchiú pilu pe tutti) a questi qua gli fa un baffo!

Senza vergogna!

Non resteremo spettatori silenziosi di questo spettacolo indecoroso.

Il vero cambiamento si conquista quotidianamente con la lotta per i diritti. A cosa è servito il taglio dei parlamentari se la sostanza non cambia? Anche lì casca l'asino».