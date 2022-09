Viabilità disastrata nell'entroterra, presidio dei candidati di Unione Popolare

BASSO MOLISE. Candidati di Unione Popolare con De Magistris in tour nel basso Molise. «Ci ritroveremo sulla strada che collega i comuni di San Felice del Molise, Montemitro e Montefalcone nel Sannio ad Acquaviva Collecroce per puntare i riflettori sulla viabilità nelle aree interne del Molise. «Mentre i politici regionali pensano alle grandi opere, noi vogliamo parlare dell'estrema precarietà delle strade molisane, una situazione che causa grande disagio, sia per i residenti, che devono percorrerle ogni giorno, sia per le attività produttive e commerciali, che con mille sacrifici vengono mantenute nei piccoli paesi».

Il Partito della Rifondazione Comunista Sinistra Europea in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, comunica dalle 11 alle 12 di domani, sabato 3 settembre, la lista elettorale organizza una conferenza stampa per denunciare il problema del dissesto idrogeologico e delle strade chiuse nella nostra Regione. La conferenza stampa si terrà (simbolicamente) con la presenza dei candidati del collegio Molise. Rossano Pazzagli; Nicoletta Radatta; Hikmet Aslan, su un tratto di strada chiusa al traffico sulla SP 78 in agro del comune di Acquaviva Collecroce, dal km 1.8 al km 2.7. Nel tardo pomeriggio, dalle 19 alle 20, in largo Garibaldi (Castellara) i militanti e i candidati si sposteranno a Guglionesi per presentare i candidati del collegio Molise.