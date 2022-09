Elettori e cittadini incontrati alla fiera, passeggiata dem in piazza del Papa

TERMOLI. A contatto diretto con la gente, a Termoli. Il Pd guarda con fiducia al voto del 25 settembre nel Molise, forte del suo radicamento territoriale, ma anche di una squadra messa in campo che raccoglie energie dalla società civile e dalla schiera dirigenziale del partito.

Accompagnati dalla segretaria di circolo Maria Chimisso, dal segretario di federazione Oscar Scurti, oltre ad alcuni attivisti e dirigenti, i candidati del Pd alle elezioni politiche in Molise, Rossella Gianfagna, Giuseppe Cecere e Antonella Salvatore, hanno incontrato elettori e cittadini questa mattina in una passeggiata nell’ambito della fiera mensile in piazza Giovanni Paolo II, a Termoli.

