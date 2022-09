«Centrodestra ha bisogno di tutti i moderati», Cesa e Lotito si rivolgono ai Popolari per l'Italia

CAMPOBASSO. Conferenza stampa lampo oggi pomeriggio nel capoluogo, coi candidati al maggioritario di Camera e Senato del centrodestra, Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, che hanno lanciato un chiaro appello: «La coalizione ha bisogno di tutte le forze moderate». Monito rivolto in particolare ai Popolari per l'Italia.

«La coalizione di centrodestra ha bisogno di tutte le forze, ci rivolgiamo a tutti quei moderati che non hanno rappresentanza nazionale, in particolare ai Popolari per l'Italia. Siamo certi che il nostro appello sarà accolto», affermano.