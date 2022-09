Lega, in Molise la visita degli onorevoli Gava e Giorgetti

TERMOLI. Il programma elettorale della Lega ha preso forma e a Termoli saranno ospiti il sottosegretario di stato per la transazione ecologica, l’onorevole Vannia Gava e il ministro dello sviluppo, l’onorevole Giancarlo Giorgetti.

Le visite degli onorevoli si terranno giovedì 8 venerdì 9 settembre, presso la sede elettorale della Lega per Salvini Premier Molise sito in Corso Umberto 1°, 49, di fronte al Micro Bar.

Il programma che vede la presentazione degli onorevoli, prevede:

8 settembre:

Ore 20.30: arrivo e pernottamento presso l'Hotel S. Lucia, in Largo Piè di Castello.

Ore 21.00: cena riservata con il Direttivo della Lega Per Salvini Premier Molise presso il ristorante Salsedine, Lungomare Cristoforo Colombo, 5.

9 settembre:

Ore 9.00: inaugurazione ufficiale della Sede Elettorale della Lega per Salvini Premier Molise sita in Corso Umberto 1°,49 (di fronte Micro Bar);

Ore 10,00: incontro con gli Imprenditori Molisani presso l'Auditorium del COSIB (Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno) in Via Enzo Ferrari,10 (Zona Industriale Termoli)

Ore 11:15: partenza da Termoli per Campobasso

9 settembre a Campobasso:

Ore 12,15: visita alle Semolerie Molisane S.r.l dei F.lli Ferro, in Contrada Iontapede, 17 a Ripalimosani (Zona industriale)

Ore 12,30: visita al Pastificio la Molisana in Contrada Colle delle Api, 100/A, Campobasso (Zona industriale)

Ore 15.00: inaugurazione della Sede Elettorale della Lega per Salvini Premier Molise sita in Corso Vittorio Emanuele II,45 (di fronte Distretto Militare)

Ore 17.00: partenza.

È in fase di conferma dell'eventuale visita del Senatore Matteo Salvini presso la Comunità terapeutica La Valle di Padre Lino Iacobucci sita in Contrada, Via Fiumarello, a Toro.