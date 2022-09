Mastella senza freni: «Letta si è suicidato politicamente, spero che torni a Parigi»

Clemente Mastella a Campobasso

CAMPOBASSO. Un altro leader nazionale, di puro centro, Clemente Mastella, è venuto oggi in Molise, nel capoluogo, a presentare la sua squadra di candidati.

Non a caso la lista si chiama proprio “Noi di Centro” e per Mastella e i suoi riferimenti territoriali, tra cui il coordinatore regionale Alessandro Amoroso, sindaco di Petrella Tifernina, si tratta di prove generali in vista delle future regionali, ma non parla di alleanze, seppur si augura che dal 26 settembre il segretario dem Enrico Letta torni a Parigi. L’ex Guardasigilli dell’ultimo Governo Prodi, ora sindaco di Benevento, parla apertamente di suicidio politico del Pd, ma contrasta in modo veemente le candidature paracadutate dall’esterno, non solo quelle molisane.

L’ex ministro e ora sindaco di Benevento, insieme alla moglie, la senatrice uscente Sandra Lonardo, candidata al proporzionale della Camera in Molise, ha evidenziato le caratteristiche del partito che raccoglie attorno a sé i nostalgici della Dc e degli aspiranti senatori e deputati: il sindaco di Sant’Angelo Limosano Wiliam Ciarallo, l’ingegnere isernino Gianluca Di Pasquale e Antonio Visco, che corre all’uninominale del Senato.