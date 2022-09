In via Pepe si apre la campagna elettorale dem

TERMOLI. Assenti poiché fuori sede sia Caterina Cerroni che Vittorino Facciolla, ieri sera in via Gabriele Pepe, nei locali che una volta ospitarono anche lo Juventus club, il Partito democratico ha inaugurato la propria sede elettorale in questa fase intensa in vista del voto del 25 settembre, poi vedremo se sarà anche una sede futura, viste le scadenze che contraddistingueranno il prossimo anno e mezzo, tra regionali e amministrative.

Presenti i candidati al Senato, Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere, così come Alessandra Salvatore, che si confronterà all’uninominale della Camera.

Decine di attivisti, iscritti, militanti, dirigenti, presenti nell’occasione, tra cui la capogruppo in Regione Micaela Fanelli, l’ex sindaco Angelo Sbrocca, Pardo Antonio D'Alete e l’onorevole Laura Venittelli.

Padroni di casa la segretaria di circolo Maricetta Chimisso e il segretario di federazione Oscar Scurti, che hanno aperto coi rispettivi saluti la presentazione dei tre candidati alla base dem.

La partita per loro non è affatto chiusa, sia per la dirigenza che per gli stessi attori protagonisti della campagna elettorale, anche giocandola casa per casa, piazza per piazza, specie in relazione a chi viene a competere da fuori.

Tanti gli ex amministratori che non sono mancati, anche dai comuni dell’hinterland, come Portocannone e Campomarino, vedi Giuseppe Caporicci e Anna Saracino, naturalmente da Termoli, nucleo forte dem in questa stagione politica così delicata, con tra gli altri, Pino Gallo, Mario Orlando, Pino Marino, Gianni Santoro.