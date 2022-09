Il progetto di Lorenzo Cesa: «Risolleviamo il Molise con una legge che affronti tutti i problemi»

Il progetto di Lorenzo Cesa: «Risolleviamo il Molise con una legge con capisaldi fondamentali»

TERMOLI. Una intervista che ha messo a fuoco il progetto politico di Lorenzo Cesa, leader indiscusso dell'Udc, candidato all'uninominale della Camera nel Molise per il centrodestra.

«L’unica soluzione per risollevare il Molise è una legge con capisaldi fondamentali», afferma Lorenzo Cesa.

Ama il Molise da sempre, avendo da oltre 40 anni, amici molisani tra cui Florindo D’Aimmo e Girolamo La Penna.

Lotta allo spopolamento, economia, infrastrutture, anziani e sanità sono le basi che il raggruppamento politico, che fa capo a Cesa, Lupi, Toti e Brugnaro “Noi Moderati”, ha nella programmazione politica per la prossima legislatura 2022-2027.

«È inconcepibile- dichiara l’onorevole Cesa - che una regione come il Molise, che gode di una posizione geografica altamente strategica, viva un’arretratezza infrastrutturale spaventosa.

La campagna è entrata nel vivo e mi spinge a fare sempre di più. Sto visitando le realtà locali. Una piccola ma bellissima regione cercando di capire quali sono i problemi che dopo dovremo affrontare.

Parlando con gli amministratori, con le categorie, con chi fa sociale e abbiamo individuato gli argomenti. Al primo punto c’è il tema della salute da affrontare. Non è possibile che questa regione resti commissariata, c’è bisogno che torni nelle mani della politica locale. Lo Stato si deve far carico di una realtà di 300 mila abitanti, con 136 comuni. Non è possibile gestire così la sanità.

Il secondo punto riguarda la viabilità e poi c’è lo spopolamento del territorio. Sono troppi i giovani che vanno via da questa regione.

Bisogna pensare a loro e fare quello che si fa in altri stati europei. Detassare le giovani coppie, per questo ci vorrebbe una proposta di legge fatta bene.

Io mi sento molto molisano perché ho tantissimi amici qui. Conosco bene questi posti.

Rappresentare questo territorio significa dare risposte concrete ai problemi che affliggono questa regione.

Sono democristiano fin dalla nascita e qui avevo forti legami con D’Aimmo e La Penna. Mi sono occupato di realtà industriali che nascevano e avevo rapporti con tante persone.

Per far crescere questa regione bisogna con mozioni di politica fatta di concretezza. Noi facciamo campagna elettorale dicendo quello che vogliamo fare. Vinceremo le elezioni e cambieremo il paese e lo rilanceremo.

Bisogna avere fiducia e speranza, e noi lo diamo attraverso atti concreti. Ridiamo speranza al Molise».

Cesa ha ribadito di aver ricevuto una grande accoglienza dai molisani. Ne ha sottolineato i tratti di umanità e cordialità, ma non solo. Addirittura posto in evidenzia la lungimiranza di diversi imprenditori che hanno puntato sulle energie rinnovabili, subendo molto meno la bolla speculativa dei costi energetici, che stanno strangolando il Paese, sia imprese che famiglie.