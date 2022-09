Giorgetti: «Partiamo dalla forza di una terra di grandi lavoratori»

TERMOLI. Con la presenza dell’onorevole Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico e vicesegretario federale della Lega, è stata inaugurata la sede elettorale della Lega a Termoli.

Presenti Michele Marone, coordinatore della Lega per il Molise, l’onorevole Lorenzo Cesa. la candidata insieme a Marone, Rita Colacci e il professor Alberto Tramontano.

Tanti i progetti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, soprattutto per quanto riguarda la sanità il caro bollette e l'aiuto alle famiglie e agli imprenditori messi in ginocchio dalla pandemia.

«Ringrazio tutti i presenti che sono qui e sono onorato di ospitare l’onorevole Giorgetti- ha dichiarato Michele Marone- da oggi è aperta la nostra sede elettorale. la campagna elettorale è partita già da qualche settimana. Ed è una campagna elettorale molto particolare, perché d’estate diventa difficile poterla fare bene. Ma è un momento difficile per tutte le famiglie italiane, per tutte le imprese perché dopo la pandemia, che non ancora volge al termine, abbiamo un’economia di guerra che sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani. Il nostro ministro sta cercando di fronteggiare queste problematiche. Con il nuovo governo saranno messe in campo misure straordinarie e saranno adottate misure particolari per consentire ai nostri imprenditori di continuare a svolgere il proprio lavoro».

La dottoressa Rita Colacci prendendo la parola ha affermato come il Molise debba avere «rappresentanti nei posti che contano. La tematica che ho più a cuore è la sanità. Perché il nostro territorio ha diritto a una sanità di qualità e noi abbiamo diritto a tutelare la nostra salute. Ho toccato con mano le eccellenze della Cattolica. Vivo ogni giorno in questo ambito e di conseguenza conosco le problematiche. Noi dobbiamo lavorare. E, soprattutto, dobbiamo aiutare i nostri giovani nel lavoro per poter costruire un futuro».

«E’ una sfida importante- ha affermato il professor Alberto Tramontano- essere candidati rappresenta una grandissima responsabilità. Nella nostra terra c’è bisogno di un sano pragmatismo ma dobbiamo avere chiara la visione di trovare soluzioni pratiche. Il Molise deve riemergere».

Un lavoro di squadra, un «programma fatto di cose concrete in due giorni. Abbiamo dei valori comuni e una visione che ci tiene uniti. E sarà questo che ci farà vincere e governare questo paese» ha dichiarato l'onorevole Cesa.

L’onorevole Giorgetti parte dalla realtà, da quello che è stato, da quello che sono le tradizioni. Il centro destra nasce da questo e difende quel tipo di valore.

«Bisogna difendere queste cose, queste tradizioni e partire dalla realtà. Bisogna riscoprire l’orgoglio della propria identità e il Molise ha queste caratteristiche. Ha l’empatia. Partendo dalla consapevolezza delle vostre forze si può costruire. Termoli è stata scelta dall’automotive tra le tante candidate, questo deve esser preso come esempio per la forza che questa regione ha.

Il tema dei temi rimane quello dell’energia. Siamo in una specie di guerra commerciale con la Russia ma c’è un piccolo problema. i prezzi del gas e dell’elettricità si forma in una specie di mercato. Il mercato del gas è finto dove ci sono speculatori che fanno finta di comprarlo. A questo punto non si capisce da dove arriva. Aumentare il prezzo per l’Europa significa metterci in ginocchio.

Noi siamo quelli che paghiamo più di tutti. Questo è assurdo. Ed è assurdo che anche milioni di famiglie debbano fare domanda per avere la bolletta sociale.

Dobbiamo partire dalla realtà e dai problemi degli italiani. Non partiamo dalle ideologie che sono parte della sinistra e dei 5 stelle. Partiamo dalla forza di questa terra di grandi lavoratori».









