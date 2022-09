Mondo produttivo e sanità, Lotito incontra Longobardi e Magnocavallo

TERMOLI. Impegno profondo nei contatti sul territorio, con svariate categorie e istituzioni, da parte di Claudio Lotito, candidato all’uninominale del Senato per la coalizione di centrodestra nel Molise. Nella mattinata di ieri, invece, proficuo è stato il confronto tra Claudio Lotito e il presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi, incentrato sulle proposte e sull’analisi delle criticità del settore, nell’esclusivo interesse del sistema produttivo e manifatturiero, collegato al mondo del lavoro più in generale. I due hanno stretto una sinergia comune, per maturare anche in seguito un duraturo confronto. Infine, focus anche sui problemi della sanità, attraverso un colloquio con la presidente dell’ordine interprovinciale Campobasso-Isernia dell’Opi, sulle professioni infermieristiche, Mariacristina Magnocavallo. Un dialogo che ha visto emergere la poca attrattività del comparto e della branca professionale nella nostra regione, che determina carenza di infermieri e carenza qualitativa dal punto di vista assistenziale.

