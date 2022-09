«Esperienza e cultura di governo», Forza Italia "battezza" la sfida elettorale

TERMOLI. Quattro candidati azzurri, tutti insieme, nel pomeriggio di ieri a Termoli.

In via Fratelli Brigida Forza Italia torna a radicarsi sul territorio aprendo una sede elettorale e tenendo a battesimo la battaglia politica in vista del voto fissato al 25 settembre.

Assieme Nicola Cavaliere, che compete per il seggio proporzionale del Senato, al tandem Annaelsa Tartaglione e Armandino D’Egidio, per il collegio plurinominale della Camera, c’era il candidato al Senato per l’uninominale, Claudio Lotito.

Lotito, che ha annunciato di aprire un ufficio in Molise per raccogliere istanze del territorio e che occorra chi conosce la macchina dello Stato, come per spalmare il debito da 86 milioni di euro che la sanità regionale vanta nei confronti dell’Inps, e che nessuno avrebbe mai chiesto di rateizzare. Stesso discorso per incentivi e percorsi in aiuto alle imprese, con uno sportello di Invitalia attraverso il Mise, per promuovere al meglio tutte le eccellenze della regione. Folta la platea presente, con accanto a Lotito i tre candidati di bandiera battente berlusconiana, come il tandem alla Camera plurinominale formato da Annaelsa Tartaglione e da Armandino D’Egidio, che hanno rappresentato l’esigenza di riunire le forze moderate e di lavorare per il favore della collettività, come fatto in passato per la stabilizzazione dei precari della Protezione civile, ad esempio.

Grintoso l’intervento di Nicola Cavaliere, candidato al proporzionale del Senato, che passando dalla sanità ai cinghiali, ha arringato sulla necessità di fare sistema e non di dividersi, perché una piccola entità come quella molisana deve fondare la sua forza sull’unità e non sulle contrapposizioni, ma ha anche ricordato quanto contino esperienza e cultura di governa, quelle incarnate da Forza Italia appunto. Presenti il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che ha aperto i lavori, chiedendo un impegno preciso a favore del Molise e della realtà litoranea, dalla sanità al turismo, dalla politica economica alle infrastrutture, stigmatizzando a suo dire la scarsa rappresentatività pregressa degli attuali uscenti eletti in Molise. In prima fila anche i consiglieri azzurri Enrico Miele e Fernanda De Guglielmo e poco dietro il consigliere di maggioranza Nico Balice, mentre non è passata inosservata la presenza di Nicola Rocchia, primario del Pronto soccorso al Cardarelli, verso cui è stato rivolto un elogio dallo stesso Cavaliere.

