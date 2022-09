«Dare fiducia al Terzo Polo anche per liberare il nostro Paese dalle ideologie»

TERMOLI. Dopo la presentazione della squadra "elettorale", che il Terzo Polo mette in campo nel Molise, la deputata uscente di Italia Viva e capolista al plurinominale della Camera, Giusy Occhionero, ribadisce i contenuti di questa battaglia politica: «Votare il Terzo Polo anche per liberare il nostro Paese dalle ideologie che negli ultimi anni l'hanno soffocato unitamente alla mancanza di meritocrazia e di pari opportunità.

Per noi è fondamentale prestare la massima attenzione a famiglie e imprese che lottano ogni giorno contro il caro bollette, per farlo è necessario acquistare autonomia energetica. Come si può ottenere? Sicuramente con la semplificazione delle procedure autorizzative delle fonti rinnovabili di energia oltre che con la ripartenza degli impianti già esistenti sul territorio nazionale. Il Sud deve essere hub energetico d'Europa e bisogna passare dal Sud per fare ingresso in Europa.

È, altresì, fondamentale pensare ad una riforma del sistema scolastico che innanzitutto valorizzi le professionalità creando forme di progressione di carriera per i docenti. Introduzione, poi, dell'obbligo di tempo pieno nelle primarie per garantire una migliore offerta formativa per gli studenti e per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Deve essere garantito il diritto alla mensa per tutti con particolari vantaggi nei confronti dei nuclei meno abbienti. La cultura per noi crea valore, pil e occupazione ed è pertanto fondamentale investire su di essa. Gli insegnanti sono, per noi, anche sentinelle di sicurezza.

E poi gli investimenti sulle infrastrutture, fondamentali per la crescita economica della nostra regione. Oggi il Molise soffre di infrastrutture deboli che creano disagio anche alle aziende. Meno tasse e più detassazione per le imprese del sud che occupano giovani e donne. Questi, in pillole, alcuni temi del nostro programma elettorale. Fidatevi di chi è molisano da sempre e non solo in campagna elettorale!»