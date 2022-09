Agricoltori del Mam a confronto coi candidati di centrodestra Cesa e Lotito

TERMOLI. Candidati al maggioritario del centrodestra incontrano i rappresentanti e i coltivatori del Movimento agricolo molisano, che si pongono a confronto col loro documento, cesellato nelle riunioni che abbiamo seguito ad agosto. Claudio Lotito e Lorenzo Cesa hanno voluto scambiare impressioni e assumere impegni.

L’incontro è avvenuto nella sala interna al convento di San Francesco d’Assisi, a Termoli, con la collaborazione di Michele Cocomazzi. In sala presente anche il sindaco Francesco Roberti.

Cesa ha rimarcato come «Servono leggi che aiutino in concreto gli agricoltori. In questi anni di governo 5 stelle il mondo agricolo e quello dell'allevamento hanno subito forti e drastici tagli - riferisce Antonio di Rocco, del Movimento di agricolo molisano. L'appello di Mam lanciato a Cesa é chiaro "Nutriamo speranza nella sua persona, sinonimo di esperienza e conoscenza. Sarò accanto ad ognuno di voi, conosco bene il mondo dell'agricoltura, quello dell'allevamento e la filiera agroalimentare. Bisogna affrontare tempestivamente ogni aspetto.

La crisi energetica sta mettendo a dura prova il settore, così come l'aumento dei costi delle materie prime. L'Italia deve invertire la rotta immediatamente, occorre rimettere al centro dell'agenda politica l'agricoltura e la zootecnia. Eravamo il fiore all'occhiello dell'Europa, tra i principali produttori ed esportatori, oggi, siamo negli ultimi posti della graduatoria. Tra le priorità: occorre difendere l'agricoltura italiana con misure dedicate; adottare posizioni ferme e decise sull'origine e provenienza dei cibi in etichetta, servono piani nazionali e regionali di controllo e selezione della fauna selvatica, occorre combattere la siccità con una programmazione e gestione delle risorse idriche, defiscalizzare e incentivare gli impianti energetici per uso produttivo, incentivare l'uso di tecniche che possano recuperare gli scarti, servono dunque iniziative concrete, ridando fiducia a chi quotidianamente sa cosa significa il duro lavoro e il sacrificio». Incontro organizzato dal direttivo del Mam, con Antonio Di Rocco e Ivano Zara.

Il candidato azzurro al Senato ha ricordato la sua esperienza nel mondo agricolo, passata, ma anche attuale, con l’azienda di 550 ettari che ne fa la più grande di Roma. Lotito ha riconosciuto sacrificio e fatica che vengono profusi giorno dopo giorno per mantenere in vita la “terra”. Riferimenti come sempre nazionali e istituzionali, quelli che il presidente della Lazio mette sul tavolo, assieme anche alla volontà di ricambiare la vita che ha avuto, con soddisfazioni, a vantaggio della collettività, attraverso la missione a Palazzo Madama, e questo sul Molise, oltre che a livello generale. Ribadito l’obiettivo di avere approcci pratici che mirino a risolvere i problemi, «Il nostro raccolto è quello di darvi risposte», ha sottolineato Lotito.

