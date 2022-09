"Quattro per quattro", tanti i temi portati all'attenzione locale dal M5S

TERMOLI. Non solo campagna elettorale nelle frequenze politiche trasmesse dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che al di là della mandata candidatura locale, sta supportando l’azione del presidente Giuseppe Conte, che lo scorso 31 agosto è stato accolto a Termoli. I consiglieri di opposizione Nicolino Di Michele, Daniela Decaro, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra hanno ribadito di voler continuare a vigilare sull'operato dell’amministrazione Roberti. «La nostra mission è quella di evidenziare le criticità, è un nostro preciso dovere a cui stiamo assolvendo dall'inizio del mandato.

Lo stato in cui versa Piazza del Papa, l'incuria nella conservazione di strutture come quella prospiciente la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù sono stati oggetto di nostre interpellanze alle quali abbiamo aggiunto una mozione sull'intitolazione di una strada di Termoli a Sacco e Vanzetti.

Abbiamo chiesto inoltre contezza sull'esistenza di terreni in vendita sul Lungomare Nord. Il tutto abbiamo chiesto venga portato nel prossimo Consiglio comunale. Le risposte che ci sono state fornite per iscritto alle tre interpellanze portate nello scorso Consiglio Comunale e riguardanti altre questioni di cui già abbiamo dato notizia, non ci hanno soddisfatto ma noi sappiamo aspettare e i fatti parleranno più delle parole». Ma sono altre quattro le azioni promosse: «Un sopralluogo in Piazza del Papa, su richiesta di diversi cittadini ha fatto emergere il seguente stato dei luoghi: marciapiedi dissestati con radici degli alberi che fuoriescono sollevando il cemento, buche, rifiuti abbandonati, mancanze di rotatorie agli incroci con le altre vie dove insistono oltre ad innumerevoli immobili, attività commerciali scuole e una chiesa, mancanza di attraversamenti pedonali presegnalati, mancanza di dossi artificiali per rallentare la velocità in quanto strada percorsa da innumerevoli studenti anche pendolari che raggiungono l’Istituto Alberghiero dal Terminal Bus o minori che raggiungono la scuola di via Stati Uniti.

Chiediamo di conoscere quale sia il piano programmato per gli interventi in Piazza del Papa a garanzia della sicurezza stradale e dei pedoni e i tempi di intervento considerando l’urgenza dovuta alla circostanza che per una volta al mese quell’area è interessata dalla fiera mensile e che specie nel periodo invernale è assiduamente percorsa da studenti». Come se non bastasse, tornando su “Sacco e Vanzetti”: «Il 23.08.1927 furono uccisi con lo strumento della sedia elettrica a Boston Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due italiani nativi della vicina Torremaggiore (FG), innocenti che emigrarono negli Usa nel 1908 dove vissero facendo i mestieri più disparati.

Furono arrestati nel 1920 e condannati senza prove a nulla valendo la confessione di un criminale portoghese che li scagionava.

Essi furono vittime del pregiudizio e dell’intolleranza nei confronti degli italiani e degli anarchici pacifisti quali erano, vittime della logica che chi non la pensa come noi è un nemico.

A 50 anni da quella esecuzione vennero riabilitati dal Governatore del Massachusetts con queste parole: «Il processo e l’esecuzione di Sacco e Vanzetti devono ricordarci sempre che tutti i cittadini dovrebbero stare in guardia contro i propri pregiudizi e contro l’intolleranza verso le idee non ortodosse, con l’impegno di difendere sempre i diritti delle persone che consideriamo straniere, per il rispetto dell’uomo e della verità». «Vogliamo impegnare il sindaco e la Giunta affinché venga intitolata, nel rispetto della toponomastica cittadina, una strada del Comune di Termoli, ai nostri connazionali Sacco e Vanzetti vittime di pregiudizi etnici e culturali a buona memoria e monito per tutti».

Altro argomento, «Un sopralluogo in via Argentina ha rilevato la presenza di una struttura in marmo apposta dinanzi alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù potenzialmente pericolosa in caso di caduta soprattutto di minori. Vane le segnalazioni orali all’Ufficio competente. Chiediamo di conoscere se ritengono di provvedere alla rimozione della struttura o ad una sua messa in sicurezza e in che tempi». Infine, i consiglieri del Movimento 5 Stelle chiedono di sapere se il Comune di Termoli è in procinto di cedere terreni fronte mare Lungomare Nord Viale Cristoforo Colombo o se ha già provveduto a cederli. Se la risposta è affermativa chiedono di sapere chi è l’acquirente e quale il prezzo di compravendita».