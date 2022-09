Forza Italia e Lotito sul territorio, tra Guglionesi e Tufara

Claudio Lotito a Tufara

GUGLIONESI. «Abbiamo sbagliato tutti. Mi ci metto anche io». Ha iniziato così il suo discorso, l’assessore Nicola Cavaliere nella sala consiliare del comune di Guglionesi, nella giornata di martedì 13 settembre, alla presentazione della lista di Forza Italia insieme ad Anna Elsa Tartaglione.

Uno sbaglio che coinvolge tutti e si chiama “Sanità”.

«Non abbiamo avuto il coraggio di fare quello che è stato fatto in altre regioni commissariate. Non siamo stati in grado di puntare i piedi e far risolvere questo grande problema. E, soprattutto, non siamo stati in grado di sederci tutti a un tavolo, destra, sinistra e 5 stelle, per parlare tutti insieme e trovare una soluzione. Siamo stati capaci solo di fare scaricabarile. Ma se io dovessi diventare senatore della Repubblica e rappresentassi il Molise, direi ‘basta al commissariamento e azzerateci il debito come avete fatto nelle altre regioni. Il debito sanitario molisano è di 80 milioni di euro. Ditemi voi, secondo voi in un anno, il Governo questi soldi non li trova?».

È un’affermazione forte e consapevole. Una dichiarazione che trova riscontro positivo anche nei presenti in sala.

Dalla sanità alle infrastrutture, al lavoro e ai giovani. Questi sono i punti più salienti del programma di Forza Italia.

E se per la sanità la colpa è di tutti, per le infrastrutture le cose cambiano.

«Voi, rispetto al centro Molise, siete un po’ più fortunati. In 10 minuti siete a Termoli e avete subito a portata di mano l’autostrada.

C'è una miopia politica su tutto. Noi dobbiamo fare cartello non dividerci. Se ci dividiamo facciamo il gioco del Governo».

Alla presentazione doveva esserci anche Claudio Lotito che, però, per motivi di agenda, non è riuscito ad arrivare in tempo. In compenso ha effettuato una videochiamata durante l’incontro, per scusarsi della sua assenza.

E su Lotito e Cesa, l’onorevole Cavaliere ha speso parole d’apprezzamento. «Cesa è un politico navigato, con una storia di politica nazionale di tantissimi anni. È una persona moderata, Lotito è una persona particolare e atipica. Mi dispiace che non sia riuscito a essere qui, perché è una persona che ama i rapporti umani e rapportarsi con le persone. È un imprenditore che è inserito nei vari strati produttivi. Gli ho chiesto di intervenire sui sistemi produttivi del nostro territorio. Io come assessore regionale pensavo di contare qualcosa, ma avendo assistito ad alcune telefonate di Lotito, ho capito che sono meno di una formica».

Anche per la Tartaglione, Lotito è una persona atipica e che sa come e dove muoversi. «Claudio non ha bisogno di passare per le trafile parlamentari. Lui arriva direttamente in determinati ministeri e questo giova al nostro Molise. Lui è l’anello di congiunzione che mancava al nostro territorio».

Rapporto diretto con la gente, rapporti quotidiani, questo è il Molise. Questo Molise che è chiamato a votare qualcuno che lo rappresenti in pieno tra le fila del Parlamento e del Senato.

«Vi chiediamo un aiuto- ha dichiarato la Tartaglione- perché questa campagna elettorale è veloce e non potremo girare tutto il Molise. Vorremmo che foste voi le nostre voci, il nostro megafono. Dopo 12 anni la scelta è chiara. Gli elettori sono chiari e dal 2018 che chiedono a gran voce un governo di centro destra. È una partita che giochiamo da soli. il Pd e i 5 Stelle cercano di disturbare quella che è la nostra vittoria, senza fare delle proposte. Questi signori dal 2011 hanno sempre governato loro, il nostro ultimo governo risale al 2008».

Lotito, atteso a Guglionesi, si è intrattenuto invece a Tufara, dove è giunto da Termoli, appena finito il confronto con l'Acli.

Introdotto con entusiasmo dal sindaco Gianni Di Iorio, il candidato al Senato nel collegio uninominale Molise ha tenuto un appassionato intervento nel cortile del castello. Poi si è soffermato a lungo con i cittadini e con i giovani. In tarda serata anche un paio di partite a carte (con vittoria) nel bar per l’entusiasmo dei presenti.

Con Claudio Lotito la campagna elettorale è un continuo fuoriprogramma, perché trasuda di vita reale, di contatti con la gente, inviti dell’ultima, non solo di programmi e idee per ridare forza al Molise dimenticato.

Ieri, nella piccola Tufara – meno di 900 abitanti – un’altra giornata da molisano vero per l’imprenditore laziale, candidato al Senato nel collegio uninominale Molise.

Lotito ha partecipato all’incontro di presentazione suo e degli altri candidati di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Accalorato il suo intervento nel quale ha sottolineato le priorità per le quali si sta già battendo per il Molise: Sanità e infrastrutture. In questi giorni ha contattato i ministeri e gli organismi di riferimento, tra cui l’Anas, per avviare quel lavoro di interlocuzione (finora mancato a livello centrale) sui tavoli in cui si potrebbero decidere le sorti del Molise. Ha poi ribadito la sua intenzione di sostenere giovani e anziani di qualsiasi parte del territorio regionale. È assurdo che i parlamentari molisani dei 5 Stelle e Leu non abbiano fatto niente per voi. ha detto – Avrebbero dovuto difendere i vostri diritti e non lo hanno fatto. Non è possibile andare a Roma e non avere interlocuzioni concrete negli uffici importanti. Del resto non dimentichiamoci che uno di questi, in aula, letteralmente… dormiva. La politica non si fa così. La politica è sostegno diretto. e assistenza e indirizzo. É organizzazione. Al Molise manca una vera cabina di regia in grado di supportare le iniziative individuate per ridare forza e dignità a un territorio e a persone meravigliose che tuttavia si sentono dimenticare.

“Per me l’espressione ‘non si può fare’ e la parola ‘scoramento’ non esistono. Sono qui e mi sto appassionando sempre di più a questa sfida. Vi sto conoscendo, ovunque, nei centri più grandi e nei paesini del Molise interno. Siete laboriosi, accoglienti e tanto attaccati alle radici. Questi sono valori importanti che non vanno dispersi ma alimentati. Ma gli ultimi vostri rappresentanti parlamentari vi hanno voltato le spalle. Con me questo non succederà”.

L’incontro si è svolto nel cortile interno del castello di Tufara, splendida fortezza di origine medievale che sovrasta la vallata del Fortore ed era posta sulla via di collegamento tra la Puglia e Ducato di Benevento, in prossimità del tratturo Celano-Foggia.

I candidati sono stati presentati con entusiasmo dal sindaco Gianni Di Iorio, presente l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Quintino Pallante.

A proposito del castello, Lotito è rimasto colpito dalla sua bellezza e qui il discorso ha svicolato nell’alveo del turismo molisano in crescita. Lotito ha evidenziato la qualità dei monumenti regionali in un sistema che però va incentivato sotto l’aspetto mediatico e della capacità ricettiva: “Servono iniziative e risposte certe per fare in modo che quello che avete di straordinario, siti archeologici compresi, possa essere adeguatamente valorizzato” ha concluso.

Ieri sera, pertanto, dopo l’incontro con la cittadinanza, prima di riprendere il tour nelle altre realtà del Molise, è stato invitato a fare una partita a scopa. Ha giocato volentieri e vinto. Poi ha salutato tutti ricevendo l’abbraccio e il sostegno dei giovani. Il video.

Galleria fotografica