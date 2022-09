«Tuteliamo il futuro dei lavoratori Stellantis»

TERMOLI. Delegazione della lista Unione Popolare con De Magistris in presidio alle 12.30 davanti allo stabilimento Stellantis, c’erano la candidata alla Camera Nicoletta Radatta e il segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto, oltre a un militante della sinistra radicale.

«Si parla tanto della Gigafactory e della transizione ecologica, ma non sappiamo cosa in effetti accadrà tra il 2024 e il 2030, quando in mille usciranno dal ciclo di lavoro e dovranno essere poi riassorbiti entro 6 anni.

Non sappiamo come e chi tornerà al lavoro – non è ottimista la Radatta – come dice Pasquale Sisto, negli anni settanta c’erano quattromila persone in fabbrica, adesso i livelli occupazionali sono quasi dimezzati e verranno ulteriormente decurtati nel processo di trasformazione dello stabilimento che smetterà a regime di produrre cambi e motori per sfornare le batterie».