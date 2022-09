Matteo Salvini mercoledì in Molise, incontro coi candidati a Campobasso

CAMPOBASSO. Domani, giovedì 15 settembre, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Campobasso per incontrare i candidati alle prossime Politiche del 25 settembre, iscritti e simpatizzanti.

Accompagnato dal Commissario Regionale Michele Marone, il leader della Lega Matteo Salvini arriverà in Piazza Vittorio Emanuele I dove sarà presente un gazebo nei pressi del quale, dopo l’incontro con candidati e iscritti, intorno alle 11,30 terrà un comizio e un successivo incontro con la stampa in uno spazio appositamente allestito per il suo intervento.

Subito dopo Matteo Salvini visiterà la sede elettorale della Lega Molise che si trova in Corso Vittorio Emanuele n.79.