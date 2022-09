Terzo Polo sul territorio, la Occhionero a Santa Croce di Magliano

CAMPOBASSO. Prosegue la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Mancano solo 10 giorni e i candidati sono sempre più impegnati sul fronte degli incontri per mostrare i propri programmi elettorali.

Giuseppina Occhionero, candidata alla Camera dei Deputati con il Terzo Polo, propone un lavoro giusto e trasparente.

«Il costo del lavoro rende la vita più complicata sia per le aziende che per i lavoratori. Le tasse troppo elevate, infatti, disincentivano le assunzioni per le aziende e riducono il beneficio per gli impiegati.

Bisogna cambiare il modello: ridurre la tassazione sugli stipendi e detassare totalmente i premi che vengono erogati.

Così avremo un mondo del lavoro più giusto e equo per tutti i lavoratori.

Continua la nostra campagna elettorale in Molise e per il Molise!

Vi aspetto questo fine settimana a due appuntamenti importanti per scoprire insieme il programma del Terzo Polo».

Sabato 17 sarà a Santa Croce di Magliano dalle ore 18:30 in piazza Marconi e domenica 18, alle ore 11 presso la sala consiliare del comune di Montagano.