FdI, Costanzo Della Porta prosegue il tour del territorio

MONTENERO DI BISACCIA. Prosegue il tour del candidato di Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica, Collegio Proporzionale Molise, Costanzo Della Porta, in giro per il Molise.

Domenica 11 settembre 2022 dalle ore 18.30, Della Porta è stato a Montenero di Bisaccia, dove all’Atlas Cafè, ha incontrato i cittadini in un pomeriggio volto al dibattito e al confronto con coloro che devono tornare a essere al centro delle scelte politiche: i cittadini e le loro esigenze.

In questo tour molisano, per Costanzo Della Porta il continuo confronto con i cittadini molisani, in modo da portare la questione Molise all’attenzione del nuovo Governo già all’indomani del suo insediamento.

«È stato un bel confronto con alcuni cittadini di Montenero di Bisaccia. Una campagna elettorale tra la gente per parlare e confrontarsi in un piacevole pomeriggio tra amici e nuove conoscenze. Il tour prosegue! Lavoreremo per il nostro Molise!» ha dichiarato Della Porta.