Salvini in Molise: più poliziotti e meno clandestini

Matteo Salvini in piazza a Campobasso coi candidati della Lega in Molise

CAMPOBASSO. È arrivato a Campobasso Matteo Salvini, leader della Lega, per presentare il programma della Lega e per dare supporto ai candidati molisani.

Sul palco assieme al "Capitano" i due candidati di coalizione all'uninominale di Camera e Senato, Lorenzo Cesa e Claudio Lotito, e i candidati della Lega in Molise, Michele Marone, Rita Colaci e Alberto Tramontano.

Sotto un cielo grigio e piovoso, ha rimarcato il suo impegno e l’impegno del partito per aiutare gli italiani. Soprattutto per quanto riguarda il caro bollette. Ma il punto fermo della campagna elettorale è il permesso dato agli extracomunitari di rimanere in Italia.

«Dovremmo avere qualche poliziotto in più e meno clandestini. Gli sfaccendati, gli spacciatori che arrivano in Italia devono tornare da dove sono venuti». E per quanto riguarda le scuole, visto il pubblico di ragazzi presenti al comizio, Salvini ha dichiarato che chi “sceglie Lega sceglie la libertà di studiare ciò che vuole”. Non promette miracoli ma vuole dimostrare come lavorando si possano dimostrare i fatti.

«Viva Campobasso, viva la Lega, viva il Molise»

