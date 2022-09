Volontariato, Rossella Gianfagna: pronti a fare la nostra parte per sostenere il terzo settore

CAMPOBASSO. «Consideriamo da sempre il mondo del volontariato una colonna portante della nostra società, uno dei principali pilastri per le tante fragilità attorno a noi. Per questa ragione, non solo condividiamo l’analisi del presidente del Centro di servizio per il volontariato del Molise, Gian Franco Massaro, ma siamo pronti a fare la nostra parte, fin da ora. Il terzo settore non può essere lasciato indietro o, peggio ancora, solo.

Non è possibile che la Regione Molise, come denuncia Massaro, sia l’unica Regione a non destinare risorse proprie aggiuntive al mondo del volontariato. È un’ingiustizia perché colpisce realtà che generano e offrono servizi laddove le istituzioni pubbliche non riescono a garantirle. Il terzo settore, con la sua rete di associazioni, molto spesso riempie spazi vuoti e desolati che significano assenza di sostegno a chi più ha bisogno.

È nella cultura e nella sensibilità del centrosinistra occuparsi e preoccuparsi delle tantissime persone, donne uomini e giovani che si prodigano per il prossimo. Per noi.

È tra le priorità del centrosinistra mettere in campo politiche mirate a favorire il lavoro e l’impegno di chi opera nel sociale.

Servono fondi, più fondi, centrali e regionali. Serve attenzione, serve considerazione. Tutti elementi, questi, per i quali come candidata di centrosinistra al Parlamento voglio farmi portavoce nella speranza di fare quanto prima la mia parte concreta anche in Senato”.

Così la candidata in Senato per il centrosinistra nel collegio uninominale del Molise, Rossella Gianfagna, risponde alla richiesta di impegno per il terzo settore lanciata dal presidente del Centro di servizio per il volontariato del Molise, Gian Franco Massaro.