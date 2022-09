Occhionero (Italia viva): «Prestiamo interesse al Terzo settore»

CAMPOBASSO. «Le prossime elezioni Politiche, ma anche l’appuntamento delle Regionali del Molise rappresentino una svolta circa la scarsa considerazione che la classe politica riserva attualmente al Terzo Settore».

Così il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, in linea con l’appello rivolto ai leader dei partiti nazionali dalla presidente del CSVnet Chiara Tommasini, chiede ai referenti regionali degli schieramenti in campo maggiore interesse verso le fasce deboli della società, nonché verso chi opera in favore di persone svantaggiate e di cause di alto valore sociale.

A rispondere a quest’appello è stata subito la candidata di Italia viva e Azione, Giuseppina Occhionero.

«Raccolgo l'appello del Presidente del Csv Gian Franco Massaro e concordo pienamente con lui sulla necessità di prestare sempre crescente interesse per chi opera nel terzo settore. Per Italia viva e Azione il terzo settore è un punto fondamentale dell'agenda politica. E, personalmente, ritengo che la mancanza di contributi regionali ai Csv sia una ennesima dimostrazione di miopia politica della classe dirigente molisana.

Si pensi che in Italia, per il non profit, si stima un valore della produzione di circa il 45, % del PIL e un coinvolgimento di quasi il 10% dell'intera popolazione nazionale. L'assenza di scopo di lucro non significa assenza di produttività ma, al contrario, la generazione di valore sociale e occupazionale è altissima e si declina in attività di assistenza sociosanitaria, educazione e formazione, inserimento lavorativo, cultura e beni culturali, sport, ricerca, ambiente, valorizzazione del territorio e di beni comuni. Il terzo settore italiano è un modello economico stabile su cui innestare i pilastri della ripartenza nel solco della sostenibilità, della transizione ecologica e dell'innovazione; è giunto il momento di riconoscere con maggiore convinzione questo modello smettendo di considerare il non profit come un collettore cui destinare risorse in modo residuale e assistenzialistico. Tra l'altro, sia considerato un antidoto anche alle forme di sussidio (per esempio il reddito di cittadinanza che a fronte di un costo di oltre 20 miliardi nel primo anno e mezzo non ha generato occupazione a tempo indeterminato se non per una scarsissima percentuale!).

Con la riforma del terzo settore, il Parlamento di cui mi onore di essere stata parte, ha assegnato la cornice legislativa entro cui operare ma ora è necessario dotare il non profit della giusta "cassetta degli attrezzi" per crescere in economie di scala, competenze e per valorizzare la capacità economica di produrre beni e servizi. È ora di considerare l'economia sociale come un capitolo di investimento e non di spesa e rendere attuativo il principio di coprogrammazione e coprogettazione. Riteniamo fondamentale, dunque, completare la riforma del terzo settore anche attraverso il coordinamento delle norme e la semplificazione nell'accesso a opportunità, finanziamenti e agevolazioni di vario tipo superando le difficoltà burocratiche delle norme settoriali. Sarà fondamentale impegnarsi affinché gli enti del terzo settore siano dotati di strumenti necessari come le misure fiscali per le imprese sociali inclusi gli incentivi per gli investimenti, lo sblocco delle regole IVA».