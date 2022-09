Sanità nel basso Molise, Cesa incontra gli operatori

BASSO MOLISE. "Il problema centrale in Molise è la salute. Ogni piccola comunità che sto incontrando mi ha sollevato come criticità seria, la mancanza o la carenza di garanzie nelle cure per via dei tagli inferti alla sanità. Quando si chiude un reparto, si ammaina la bandiera dello Stato. la politica deve rimettere al centro della politica la persona. Se tra le esigenze, le priorità del cittadino vi è la sanità, noi tutti abbiamo il dovere di garantire cure certe ed efficienti.

La sanità andava gestita diversamente. É impensabile una dotazione pro-capite per una regione che ha una morfologia geografica, un'orografia particolare. Non si può paragonare il Molise ad altre realtà urbane, che hanno una struttura diversa. L'ho ribadito più volte, occorre potenziare la sanità di prossimità. Ma prima ancora occorre azzerare il debito sanitario e uscire dal commissariamento". Lo ha detto l'onorevole Cesa all'incontro voluto dai sanitari del Basso Molise.

