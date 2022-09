Candidati dem a Portocannone e Petacciato

PORTOCANNONE. L’incontro con i cittadini ed i candidati del PD e’ iniziato alle 19:00 su viale Pietravalle, rispettando un minuto di silenzio per la tragedia che ha colpito le Marche, con la morte di 9 persone e alte 4 persone disperse a seguito dell’alluvione nell’anconetano.

Dopo una breve descrizione relativo soprattutto ai ringraziamenti per avere dato a Petacciato pari opportunità di accogliere i candidati all’aperto sul viale Pietravalle, senza nascondersi al chiuso questo per volontà’ del circolo PD di Petacciato che ha preferito stare in mezzo alla gente, la consigliera di minoranza Ferrara Giuliana ha presentato i candidati ad uno ad uno con breve curriculum vitae.

Un incontro pubblico di qualità, tra la gente e per la gente, quello che si è tenuto a Petacciato. Il circolo locale ha presentato i candidati del PD alla Camera ed al Senato, in lizza per le elezioni del 25 Settembre, lungo Viale Pietravalle, in una serata bella ma ventosa che non ha spaventato i presenti, ma anzi che ha dato la possibilità ad una metafora introdotta dall'avvocato Alessandra Salvatore: "un vento, quello del PD, che avrà il potere di spazzare via anni di malgoverno e situazioni dolorose per il nostro Molise"!

La segretaria di circolo, Maria Lina Zucaro ha ringraziato i candidati per aver dato a Petacciato l'opportunità di parlare di buona politica, di valori autentici, di profili di candidatura che onorano il nostro Molise e l'Italia. La consigliera di minoranza Ferrara Giuliana ha presentato i candidati attraverso una breve disanima dei loro curricula e delle loro storie. Candidati molisani, per l'Italia e per il Molise.

Al Senato la professoressa e Rettore del Convitto Mario Pagano di Campobasso, Rossella Gianfagna ed il dottor Giuseppe Cecere ex primario di chirurgia generale del Cardarelli. La prima impegnata nella scuola e nel sociale ed il primario, con oltre 90 pubblicazioni scientifiche alle spalle, hanno evidenziato la sconfitta del sistema welfare in Molise, della negazione del futuro per i nostri figli e del diritto alla salute completamente stracciato.

Alla Camera Alessandra Salvatore e Caterina Cerroni, avvocato cassazionista la prima, impegnata nei diritti umani, ex assessore alle politiche Sociali del Comune di Campobasso e Caterina, dottore commercialista, revisore legale, segretario nazionale dei Giovani Democratici.

Hanno posto l'attenzione sulla viabilità delle nostre strade, sull'assurdo paradosso tra la velocità dei collegamenti virtuali e la lentezza se non l'impossibilità dei collegamenti veri, nel mondo reale. Caterina Cerroni è una delle più giovani candidate del partito democratico, una vera speranza per noi molisani, che ha saputo mettere al servizio della politica tutte le sue competenze e la sua passione.

Non sono mancate stoccate al centrodestra che ha completamente messo da parte Toma, tanto da imbavagliarlo al punto di non sapere per chi voterà. Un centro destra che per ritornare in pista sfodera la "meglio politica" italiana, candidando in Molise forestieri di calibro, contoterzisti della politica che dimenticano di rispolverare la geografia, e provano ad imbrogliarci con i falsi confini della nostra regione.

Un affondo anche al movimento 5S, che decide non puntare sui suoi candidati locali e di presentare solo il volto di Conte per questa campagna elettorale, insieme al reddito di cittadinanza di cui il movimento si fa baluardo, senza se e senza ma, negando la possibilità di un migliore e più efficace utilizzo.

Chiude il segretario ed avvocato Vittorino Facciolla, che ha avuto il merito di creare una squadra davvero competitiva, sana e genuina, che ha saputo fare passi importanti per chiudere il cerchio e stringere un patto, un foedus autentico con il Molise, anteponendo idee e qualità alle vecchie logiche dei partiti, che invece resistono fortissime altrove. "Abbiamo fatto errori anche noi, ed anche quando eravamo convinti di aver fatto il massimo, potevamo fare meglio, ma questo stato di cose è assurdo e ingiusto e va assolutamente invertita la rotta. Il Molise merita un'opportunità vera", queste le parole del segretario regionale.

Le parole del circolo locale "il PD è la nostra casa politica, quei valori ci rappresentano, scegliamo il PD perché è esattamente il luogo di cui parlava Sassoli: La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia".

La presentazione dei candidati del centro sinistra c'è stata anche a Portocannone.

Presenti Alessandra Salvatore, Peppe Cecere e Vittorino Facciolla (assente Caterina Cerroni per un impegno pregresso).

Appartenenza e conoscenza del territorio da rappresentare, in aperta contrapposizione con i candidati del Centro Destra, Sanità Pubblica e diritto al lavoro i principali temi trattati dai candidati DEM di fronte ad un pubblico interessato e partecipe.

Galleria fotografica