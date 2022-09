Ambiente e turismo: tutela del territorio e sviluppo sostenibile

TERMOLI. Nel giorno in cui tutti i candidati dem aderiscono al manifesto di Slow Food, al porto turistico di Termoli, con lo stato maggiore democratico termolese presente, le candidate ai collegi uninominali di Camera e Senato, Alessandra Salvatore e Rossella Gianfagna, introdotte dall’altra aspirante deputata Caterina Cerroni, hanno lanciato la proposta su ambiente e turismo. Presente anche Vittorino Facciolla.

«II turismo è per il Paese un importante valore aggiunto, per il Molise può essere un asse portante dello sviluppo sociale ed economico purché ci siano scelte giuste in direzione di un'offerta più attraente e sostenibile – è stato ribadito alla Marina di San Pietro – un fondo rotativo di garanzia è necessario per riqualificare l'offerta turistica in gran parte a conduzione familiare. II turismo può offrire nuovi posti di lavoro, ma perché sia di qualità forte deve essere il legame con la formazione degli operatori, con scuole di alta formazione per il personale, ma anche per i manager».

Inoltre, passare dal pacchetto turistico all'esperienza turistica che tocchi tutti gli aspetti presenti sul territorio, che favorisca un approccio con le realtà visitate più attento alla qualità della vita, ai comportamenti, alle tradizioni, alle diversità ambientali e culturali, alle specifiche identità nelle quali immergersi per qualche giorno, per qualche settimana».

Altri asset importanti: mettere in campo una governance efficiente e moderna in grado di costituire una rete efficiente tra tutti gli operatori del settore e le specificità culturali, paesaggistiche, sociali ed economiche del territorio.

«In questo periodo essenziale il problema dei costi di gestione: iI calo bollette interessa anche gli operatori del turismo e pub compromettere i risultati di una stagione alquanto positiva. Va raddoppiato il credito d'imposta per quanti operano nel settore turistico. L'impatto della pandemia da Covid sull'intero sistema organizzativo mondiale è stato devastante ma per alcuni aspetti ha imposto all'umanità di rivedere i propri stili di vita, a riscoprire i valori della prossimità, quindi anche di un turismo lento, di nicchia, attento al paesaggio ed all'ambiente.

II turismo può essere un fattore importante nella tutela dell'ambiente, spesso lasciato a sé stesso nelle aree meno antropizzate. Le risorse finanziarie devono essere impegnate in opere che contribuiscano a ridurre i rischi di calamità naturali e a produrre uno sviluppo sostenibile, assicurando servizi ecosistemici all'intera società».

Anche in questo caso prende forma un vero e proprio programma organico: «II Molise ê una vasta area interna che ha bisogno di servizi essenziali in ogni piccola comunità partendo dalla sanità, di strade di collegamento idonee e sicure, di interventi tesi a valorizzare iI vasto patrimonio regionale e al mantenimento della scuola. Un Molise che esiste deve sostituire alle immagini del passato un panorama di eccellenze ambientali, culturali ed artistiche presenti sul suo territorio La costa adriatica deve essere in dialogo con i territori del Matese, del Fortore e delle Mainarde hanno assistito in questi ultimi mesi, forse anche grazie al Covid, a ritorni di emigrati ma anche al passaggio discreto di viaggiatori in cerca di bellezze del luogo, di prodotti tipici, di ristoranti e di agriturismi: dobbiamo assicurare un'adeguata ed organica iniziativa politica ad un’opportunità di sviluppo che oltre a sottrarci dall'emarginazione, può essere occasione della nascita di nuovi posti di lavoro. Con scelte poco chiare o contradditorie del decisore politico le grandi potenzialità del Molise sono restate fino ad oggi inespresse o vanificate sul nascere».

Infine, accento sulla necessità di mettere in sicurezza l’alveo del fiume Biferno.

I candidati di centrosinistra alle elezioni politiche del 25 settembre hanno accolto l'invito di Slow Food e questa mattina hanno sottoscritto la dichiarazione a favore della tutela del suolo molisano e per la produzione di energia pulita da realizzare nella nostra regione nel rispetto dell'ambiente.

In particolare con la loro firma Vittorino Facciolla, Rossella Gianfagna, Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Giuseppe Cecere si sono impegnati ad impedire che la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici in Molise avvenga su terreni fertili vocati alla produzione e all'allevamento e ad impedire la costruzione di impianti per la produzione di energia attraverso la fissione nucleare nel rispetto dei risultati referendari del 1987 e del 2011 con i quali la maggioranza dei cittadini italiani ha espresso la propria contrarietà a questo tipo di impianti.

"Siamo a conoscenza delle richieste per istallare pannelli fotovoltaici su circa 2000 ettari di terreni agricoli feritili, spesso irrigui, collocati nel Basso Molise - ha dichiarato Vittorino Facciolla - ma questo si può evitare e allo stesso tempo si può produrre energia pulita installando quegli stessi pannelli sui circa 36.000 ettari di terreni classificati come non agricoli oppure creando parchi eolici off shore al largo della nostra costa senza arrecare alcun danno alla collettività".

"La nostra società ha assolutamente bisogno di energia ma vi è il forte sospetto che attraverso scelte sbagliate si voglia convincere l'opinione pubblica che non esistano reali alternative all'utilizzo dei combustibili fossili o, peggio ancora, alla produzione di energia da fonte nucleare - spiegano i referenti Slow Food nel loro documento -. Non è un caso che questa campagna elettorale è stata aperta con dichiarazioni di importanti esponenti politici a favore della costruzione di centrali nucleari. E, ancora una volta, uno dei siti dove ubicare un impianto nucleare viene individuato nel Molise, a Termoli".

Galleria fotografica