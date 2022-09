«Sanità, infrastrutture e viabilità»: Cesa individua le priorità del Molise

TERMOLI. Abbiamo incontrato ieri mattina a Termoli, in piazza Sant’Antonio, dove si è recato in visita anche al centro di ascolto della famiglia Amoris Laetitia, l’onorevole Lorenzo Cesa, candidato al collegio uninominale della Camera per il centrodestra. Con lui Michele Cocomazzi e Teresio Di Pietro, oltre allo staff che lo segue quotidianamente. Un’occasione per fare anche un bilancio sulle prime tre settimane di campagna elettorale nel Molise, prima del rush finale.

«Queste settimane sono andate molto bene in termini di accoglienza. La gente è straordinaria e piena di grande umanità. Veramente di grande cortesia nei confronti miei, personali.

E questo mi spinge di più a fare una campagna elettorale cercando di ascoltare il più possibile le esigenze degli amministratori, le esigenze delle categorie, chi fa sociale come oggi sto facendo. Quindi è questo ci porterà ad avere un supplemento di responsabilità nei confronti di questa regione, piccola ma bellissima, che ha bisogno di sostegni concreti da parte di chi poi rappresenterà questa regione in Parlamento.

L’argomento principale che mi sottopongono tutti è il tema della salute. Non bisogna ammainare la bandiera. Di solito quando si chiude un reparto, lo Stato appende la bandiera e non bisogna farlo. Bisogna uscire dal regime commissariale, cancellare il debito di questa regione come hanno fatto altre regioni e ripartire con delle risorse maggiori perché, forse, Balduzzi non si rese conto, quando fece quel provvedimento, di quello che stava facendo.

Una cosa è gestire un quartiere di Roma, una cosa è gestire la sanità in Molise con risorse effettivamente inferiori rispetto appunto al quartiere romano. Questo è il problema prioritario. Poi c’è il tema viabilità e collegamenti. Bisogna potenziare il ruolo delle Province. Le province hanno delle competenze precise: strade, scuole e ambiente. Non è roba semplice da gestire ma devono avere risorse, personale, devono essere ridotate di tutti quegli strumenti che le mettono in condizione di risolvere il problema viabilità. È un tema anni ‘60 qui in Molise. Ma sono tutte cose che si possono fare. Anche sul tessuto produttivo e imprenditoriale ho trovato delle realtà territoriali su tutto il Molise assolutamente all’avanguardia, con capacità di sviluppo notevole. E questo è un bene anche per tanti giovani che vogliono restare qui e fare impresa. Possono essere degli esempi positivi da seguire e utilizzare risorse nazionali e regionali per partire e riavviare un sistema d’impresa che possa, poi produrre lavoro e riportare i giovani a essere ancorati fortemente al territorio in cui sono nati.

In Molise c’è un sistema agroalimentare pazzesco. I prodotti enogastronomici vanno valorizzati. Qui non c’è il problema dell’acqua. L’agricoltura può essere il perno principale di questo territorio.

Il centrodestra è unito. Io so che noi in 2 giorni abbiamo realizzato un programma elettorale che cambieranno il volto di questo paese. Il collante del centrodestra è nel collante per la difesa dei valori».