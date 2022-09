Paolo Barelli a Termoli, il mondo del nuoto "a tutto campo"

L'intervista di Paolo Barelli

TERMOLI. Il presidente della Fin, Paolo Barelli, ha incontrato proprio le società natatorie molisane. Accanto a Barelli la responsabile Fin nel Molise, Amelia Mascioli, assieme ai candidati Annaelsa Tartaglione e Nicola Cavaliere, candidati al plurinominale della Camera e al Senato.

In corso di conferenza poi è sopraggiunto il candidato all’uninominale del centrodestra Claudio Lotito, che da presidente della Lazio, come ha dimostrato il saluto amichevole con Barelli, è punto di riferimento calcistico dello stesso capo del nuoto italiano.

Non a caso, Lotito ha sciorinato un lungo discorso, ultimo a parlare del lotto, passando dalla disamina ormai puntuale delle criticità molisane al percorso vissuto in questi anni di pandemia dalle società sportive, con stilettate all’ex ministro Spadafora. Lotito ha rimarcato come occorrano intervento per permettere alle società di restare in vita, dal punto di vista fiscale soprattutto.

Il presidente della Fin, Barelli, reduce peraltro da una stagione straordinaria, tra mondiali ed europei, è al centro di una vicenda scaturita dal comitato etico della Fina, la federazione internazionale, lo abbiamo intervistato anche su questo.