Noi Moderati chiude campagna elettorale a Montenero, «Cesa è una garanzia»

MONTENERO DI BISACCIA. Giovedì 22 settembre, chiusura della campagna elettorale di “Noi moderati”.

L’evento si svolgerà a Montenero di Bisaccia presso il ristorante “Fuori Costa” al centro commerciale “Costaverde”.

All’incontro saranno presenti i candidati alla Camera e al Senato, Filomena Calenda, Vittorio Colarelli e Domenico Izzi insieme agli onorevoli Lorenzo Cesa e Claudio Lotito.

Ad una settimana dal voto, il coordinatore regionale dell'UDC, Teresio di Pietro, fa il bilancio della campagna elettorale che chiamerà al voto oltre 50 milioni di italiani "È una bellissima esperienza affiancare il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, impegnato in prima persona nella competizione del 25 settembre. Ho accompagnato - dice il coordinatore regionale - il segretario, candidato per il centrodestra, in lungo e largo per il Molise, raccogliendo le istanze di cittadini e amministratori. Abbiamo incontrato e ritrovato tanti amici democristiani, tanti amici del CDU, CCD e tanti amici che vedono una bandiera tornare a sventolare. Il mio impegno - continua il coordinatore regionale - é quello di essere al fianco di Lorenzo Cesa e dei moderati. L'aspetto più importante è che nell'ambito del centrodestra, il ruolo dei moderati è importantissimo: facciamo da cuscinetto, un ruolo che ci vede impegnati come moderati, anche per sfatare, una volta per tutti, lo sbilanciamento, con una coalizione spostata agli estremismi. Ciò - chiosa di Pietro - non avverrà mai e la presenza di Lorenzo Cesa ne è la garanzia.









