Candidate Dem: «Il tema dei diritti sociali riguarda tutti»

CAMPOBASSO. Le candidate del Partito democratico, Rossella Gianfagna e Alessandra Salvatore, questa mattina, martedì 20 settembre, hanno tenuto una conferenza stampa sul tema dei diritti sociali.

Il tema dei diritti sociali riguarda tutti, e ci vogliono finanziamenti adeguati “pensiamo al tema della disabilità e della non autosufficienza. Oggi tante famiglie molisane non riescono ad accedere a fondi- ha dichiarato la candidata del centrosinistra Alessandra Salvatore- che sono indispensabili perché si tratta di famiglie che hanno a che fare con delle malattie. Non è possibile che abbiano l’assistenza solo quelle famiglie che arrivano prima nelle graduatorie. È impensabile una cosa del genere. Tutto questo vale per tutte le famiglie che vivono una fragilità sociali.

Sono temi da portare avanti per far sì che tutti abbiano gli stessi diritti».

Il nostro paese deve essere inclusivo. «Anche nelle scuole- ha affermato Rossella Gianfagna- Bisogna saper investire nell’istruzione altrimenti non si va avanti. Bisogna aumentare il numero dei docenti e favorire per i ragazzi quelle che sono le start-up e ripristinare quella forma di apprendistato seria. Il diritto alla digitalizzazione deve essere un diritto sancito anche dalla Costituzione. sono tutti temi da affrontare e sono proposte che cercheremo di portare a termine».









Galleria fotografica