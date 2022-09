«L’Italia che vogliamo: il Molise che esiste»

CAMPOBASSO. «Gli ultimi giorni stanno registrando un crescente sostegno per Unione Popolare da parte di persone della cultura, della scienza e della società civile. È segno che il progetto di un soggetto politico nuovo sta iniziando a diffondersi nel Paese, con un programma incentrato sui bisogni reali delle persone, sui diritti dei cittadini, la cultura, l’ambiente e la cura del territorio, con i suoi candidati onesti, credibili e coerenti».

Quello di Unione Popolare è un programma diverso da quello degli altri partiti. È l’unico programma pacifista e contro le guerre, è per la fratellanza universale, la giustizia sociale, economica e ambientale; è contro corruzioni e mafie; per un radicale cambiamento del modello di sviluppo, che recuperi la centralità del territorio e dell’agricoltura, mettendo al primo posto il diritto al lavoro e il diritto alla felicità, proponendosi di portare l’umanità al potere, la solidarietà al posto della competizione. L’attuazione completa della Costituzione è necessaria per affrontare i problemi di lungo corso del nostro Paese e le nuove emergenze degli ultimi anni. In una attuazione coerente del principio di uguaglianza dei diritti e delle opportunità, regioni come il Molise, emblema delle aree interne italiane, devono ricevere un’attenzione particolare, recuperando la voce perduta.

Per tutto ciò, apprezzando lo sforzo che Unione Popolare sta facendo in questa difficile campagna elettorale giocata dai grandi schieramenti sulla forza economica e mediatica, invitiamo a voltare pagina votando e invitando a votare per i candidati di Unione Popolare Rossano Pazzagli, Hikmet Aslan, Nicoletta Radatta: una rappresentanza nuova e pulita, per ridare voce al Molise e ai territori marginalizzati, per aprire la strada a un’Italia migliore e più giusta che guarda al futuro.

Antonio Ruggieri - direttore de "il Bene Comune"

Elio Germano - attore

Marcella Stumpo - Consigliere Comunale Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra

Isabella Astorri. scrittrice

Giovanni Germano - architetto

Franco Novelli - insegnante

Eduardo Sassi - penalista

Angela Vitullo - insegnante

Carmine Mastropaolo – redattore de “il Bene Comune”

Antonietta Caccia - presidente del "circolo della zampogna" di Scapoli

Andreina Di Girolamo – musicista e scrittrice

Nicola Marrone - sindaco di Castelbottaccio

Biase D'Andrea - Associazione "Un altro Molise è possibile"

Antonio Di Lalla - direttore de "la Fonte"

Antonio De Lellis - Attac Italia e Pax Christi

Italo Di Sabato - coordinatore Osservatorio Repressione - Aps

Roberto Carluccio - Medico Veterinario

Pasquale Di Lena – poeta e scrittore