Elezioni politiche, il rush finale della campagna elettorale

MOLISE. Ultime giornate di campagna elettorale. Ecco tutti gli appuntamenti delle coalizioni del Molise.

Nella giornata di domani, giovedì 22 settembre, a Campobasso è previsto un incontro pubblico sulle opportunità e le prospettive di sviluppo del Molise in chiave locale ed europea.

L'appuntamento è in programma alle ore 18:30 all'interno dell'incubatore "Antonio Di Lallo" del Gal Molise verso il 2000, via Monsignor Bologna.

Saranno presenti l'eurodeputata Laura Ferrara, il coordinatore regionale Antonio Federico, i portavoce eletti e soprattutto ci saranno i candidati molisani del Movimento 5 Stelle alle elezioni Politiche: Riccardo Di Palma candidato sull'uninominale Camera, Annamaria Belmonte e Pasquale Casmirro sul plurinominale Camera, Ottavio Balducci sull'uninominale Senato e Maria Del Mirto sul plurinominale Senato.

L'evento sarà l'ultimo appuntamento dei candidati molisani prima del voto, almeno per quanto riguarda la città di Campobasso.

Per quanto riguarda i candidati alle elezioni politiche di Forza Italia, prima di prendere parte alla convention del Centrodestra in programma presso l'm2 di Campodipietra alle 19, saranno a Santa Croce di Magliano, per incontrare alle 17 e 30 la cittadinanza presso la Sala consiliare.

Oggi, mercoledì 21 settembre 2022, alle ore 16.30 presso Hotel Don Guglielmo, a Campobasso, si terrà la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale dell' onorevole Lorenzo Cesa, candidato all'uninominale Camera e Claudio Lotito, candidato all’uninominale Senato. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i temi principali della coalizione di centrodestra e il bilancio a pochi giorni dal voto.

Giovedì 22 settembre, chiusura della campagna elettorale di “Noi moderati”.

L’evento si svolgerà a Montenero di Bisaccia presso il ristorante “Fuori Costa” al centro commerciale “Costaverde”.

All’incontro saranno presenti i candidati alla Camera e al Senato, Filomena Calenda, Vittorio Colarelli e Domenico Izzi insieme agli onorevoli Lorenzo Cesa e Claudio Lotito.

Lotito poi sarà nella sala consiliare del comune di Guglionesi.

I candidati del Partito Democratico, infine, saranno oggi ad Isernia alle ore 18.30 presso la Terrazza Bar Centrale dove terranno l'ultimo incontro della campagna elettorale.

Sempre oggi, mercoledì 21 settembre, alle ore 21.00 ad Agnone in Piazza Plebiscito la candidata Caterina Cerroni chiuderà la campagna elettorale.