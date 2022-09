«Restituiamo dignità al lavoro e alla politica», la missione di Italia sovrana e popolare

Italia sovrana e popolare ai cancelli Stellantis

TERMOLI. «Non casualmente siamo presenti qui, davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis, per tutti gli operai. Noi ci siamo, è la nostra realtà, il nostro mondo. Noi vogliamo lottare per loro, innanzitutto, per ristabilire la dignità del lavoro in Italia, che i lavoratori hanno perduto, sottratti sia dalla destra che dalla sinistra. Ma guardiamo anche alla classe media, artigiani e commercianti. Danneggiati dalla globalizzazione e colpiti dalla pandemia. Siamo un partito socialmente trasversale, come mostra il no al green pass, per controllare i dipendenti e colpire quelli sgraditi. Invitiamo i molisani a non darla vinta agli altri, ma votando in massa Italia Sorana e Popolare».

Loro sono fuori dal sistema, fuori dalle spartizioni politiche e dai giochetti per le regionali il loto manifesto. «Bisogna appassionarsi di nuovo alla politica, perché è importante che lo si faccia». Il candidato Giovanni Moriello, che sfida gli altri al collegio uninominale della Camera dei Deputati, dice che votando loro si vota anche per i servizi, come la sanità, per la tutela dell’ambiente, ma alternativi in modo assoluto a tutti, dalla Meloni a Sinistra Italiana, passando per il Movimento 5 Stelle. Volantinaggio che in pochi minuti ieri mattina, al cambio turno delle 14, ha visto diversi dialoghi con le maestranze. Italia Sovrana e Popolare è una lista che è nata dall'incontro di anime molto diverse che hanno trovato un punto di sintesi e idee comuni su alcuni temi chiave della società di oggi come la pandemia da Covid, la guerra e il ruolo dell'Unione Europea.

Ci sono nella lista esperienze e storie personali e di partiti molto diverse tra di loro. La lista Italia Sovrana e Popolare, che è riuscita a raccogliere le firme necessarie per essere presente alle elezioni del 25 settembre, vede al suo interno il Partito Comunista di Marco Rizzo, la forza sovranista “Riconquistare l’Italia” di Stefano D’Andrea, Ancora Italia di Francesco Toscano, partito per la “sovranità democratica”, Patria Socialista, Azione Civile movimento politico di Antonio Ingroia oltre ad altre realtà politiche e del mondo dell'associazionismo.

