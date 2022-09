Ultimi incontri sul territorio, Lotito anche a Guglionesi

GUGLIONESI. L'aveva promesso nella videochiamata alla Tartaglione, lo scorso giovedì ed è stato di parola.

Claudio Lotito è arrivato nella sala consiliare del comune di Guglionesi nella serata di giovedì 22 settembre per conoscere i cittadini e per presentare il suo programma e il suo impegno per il Molise.

A fare gli onori di casa, la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi Barbara Morena insieme all’assessore Vincenzo Niro che ha introdotto il presidente Lotito.

«Dopo una campagna elettorale anomala, veloce e aggressiva, ormai ci siamo. Io sono onorato della tua presenza e lo dico con tanto affetto e tanta stima, perché per noi al di là della completezza del centrodestra che, ormai, lavora unita, per noi avere Claudio e Lorenzo Cesa è un valore aggiunto. Perché grazie a loro e quello che faranno per questa regione, il Molise potrà riprendere il cammino».

Ha riso, scherzato, stretto mani ma soprattutto ha messo i puntini sulle “I” per quanto riguarda la situazione molisana.

Soprattutto per quanto riguarda la sanità.

«Mi siete entrati nel cuore. E quando mi sono rapportato con tanti cittadini mi sono chiesto perché da 10 anni dovete subire questa umiliazione di non avere una rappresentanza a Roma. Perché siete stati isolati dal punto di vista mediatico e politico?»

Ha raccontato di una visita al presidente della Regione, Donato Toma per capire meglio questa “malasanità” del Molise, spiegando cosa comporta avere un commissariamento da 13 anni, ad esempio la mancanza dell’assistenza sanitaria.

«Lui è commissario Ad acta, esegue gli ordini del Governo. Bene, mi sono fatto dare le lettere, le carte che il commissario ha mandato a Roma, ben tre, senza avere mai risposte.

Ho preso il telefono davanti a lui e ho chiamato chi di competenza. A modo mio. Con le preghiere che io so fare. Se solo una persona dovesse morire per queste non risposte io l’accuso di omicidio colposo».

È duro. Non le manda a dire e vuole risposte.

Risposte che devono eliminare assolutamente il commissariamento della sanità perché «non possiamo dopo 13 anni essere ancora commissariati». Parla al plurale perché «ormai mi sento cittadino molisano. Ho visitato fino ad adesso 122 comuni, in lungo e in largo. Ho visto l’empatia, la dignità e l’umiltà di questa regione che ha tutte le carte in regola per tornare a splendere. Come nell’antichità. I sanniti hanno sconfitto i romani e devono tornare a farlo».

A fine incontro è intervenuto anche l’ex sindaco Leo Antonacci che ha esortato i presenti di far davvero tutto il possibile per il tema sanità.

“E’ un elemento cruciale, fondamentale affinché questa regione resista. Queste persone meritano un altro tipo di servizio. Noi ce la metteremo tutta affinché i nostri delegati vadano a Roma. E, spero che ci rivedremo non tra 5 anni ma tra 5 mesi per festeggiare i successi per i primi risultati. In bocca al lupo dai guglionesani e dalla compagine di centrodestra”.

Galleria fotografica