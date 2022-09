Lettera dei candidati del M5S ai molisani: «Voto sia giusto, non utile»

CAMPOBASSO. «Cari cittadini molisani, ricordate che il vostro voto non deve essere utile, ma deve essere giusto. Perché voto giusto vuol dire riconoscere l’impegno, la dedizione, il rispetto del programma, che in questi anni di governo il Movimento 5 Stelle è riuscito in gran parte ad onorare, nonostante la legge elettorale ci abbia impedito di governare da soli».

«Il voto giusto è dare fiducia a chi, anche durante la pandemia e in una situazione drammatica che ha obbligato a misure d’emergenza, ha investito con visione verso l’Italia del futuro e verso la ripartenza. Basti pensare al Superbonus 110% che ha contribuito fortemente al rilancio dell’economia ed ha avviato il Paese ad una concreta transizione energetica. Il voto giusto è affidare l’Italia a chi ha dimostrato di non avere altro interesse se non il bene dei cittadini e del territorio: è prerogativa indispensabile per ripristinare una sanità pubblica e di qualità, così come per favorire investimenti che guardino all’ambiente, allo sviluppo delle infrastrutture, ad un salario minimo che dia dignità al lavoro di ogni singolo cittadino. Il voto giusto è chiedersi chi, ad oggi, abbia la credibilità per promettere tutto questo, se non il MoVimento 5 Stelle che, sotto la guida di Giuseppe Conte, ha realizzato tutto il possibile e ha lottato per misure che gli altri partiti hanno sempre ostacolato: oggi, invece, vi raccontano che vogliono attuarle. Voto giusto vuol dire essere protagonisti di una visione di Paese concreta, realizzabile, innovativa. Vuol dire, il prossimo 25 settembre, scegliere di stare al fianco di chi, come voi, guarda l’Italia dalla parte giusta».

Maria Del Mirto, plurinominale Senato - Ottavio Balducci, uninominale Senato - Riccardo Di Palma, uninominale Camera - Annamaria Belmonte, plurinominale Camera - Pasquale Casmirro, plurinominale Camera.