«Invertiamo la rotta in Molise su sanità e infrastrutture», il messaggio di Cesa

«Invertiamo la rotta in Molise su sanità e infrastrutture», il messaggio di Cesa

MOLISE. Sanità e infrastrutture. Il candidato del centrodestra all'uninominale della Camera dei Deputati, Lorenzo Cesa, non molla la presa sulle tematiche a suo dire più strategiche e urgenti della regione. Elementi frutto della presenza in questa campagna elettorale sul territorio. Cesa dichiara di voler invertire la rotta col decreto Molise, per dare quel supporto mancato dall'attività della delegazione parlamentare uscente, rilanciando anche le aree imprenditoriali per dare prospettive occupazionali.

Intanto, stasera, a partire dalle ore 19, in piazza Fontana Fraterna ad Isernia si terrà la chiusura della campagna elettorale di “Noi Moderati” per la coalizione di centrodestra. All’evento partecipano Filomena Calenda, candidata proporzionale Camera, Vittorio Colarelli, candidato proporzionale Camera, Domenico Izzi, candidato proporzionale Senato, On. Lorenzo Cesa, candidato uninominale Camera e Claudio Lotito, candidato uninominale Senato.