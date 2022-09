«Pacifisti, ambientalisti e difensori dei valori costituzionali», l'arringa di De Magistris

Luigi De Magistris a Campobasso con Unione popolare

CAMPOBASSO. Pacifisti, ambientalisti e con al centro i diritti costituzionalmente garantiti. Un partito di rottura, una proposta politica antisistema. È quella perorata oggi in Molise dal capo della coalizione Unione popolare, Luigi De Magistris, che non a caso dà parte del nome al soggetto politico.





L'ex sindaco di Napoli e già magistrato parte proprio dalle esperienze di coloro che vengono lanciati nell'agone elettorale per convincere almeno quel 3% di elettori con cui superare la soglia di sbarramento ed entrare in Parlamento. De Magistris assieme ai candidati molisani Rossano Pazzagli, Hikmet Aslan e Nicoletta Radatta, e agli attivisti e dirigenti che hanno supportato la sfida, ha animato un comizio in vecchio stile a Campobasso, in mezzo alla gente, partendo proprio dall'attenzione alle persone.