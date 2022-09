Selfie di candidati e politici al voto nel Molise

TERMOLI. Intercettati alcuni dei candidati che sono in competizioni oggi alle elezioni politiche, non tutti, chiaramente. A Termoli Michele Marone e Luciano Paduano, a San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, a Campobasso Lorenzo Cesa, Claudio Lotito, Rossella Gianfagna, Alessandra Salvatore e poi immortalato il sindaco Francesco Roberti (anche presidente della Provincia).

Una battaglia che si conferma dura, anche se l'affluenza in Molise, complice il maltempo, è in calo di 4 punti circa rispetto al 2018, come peraltro a Termoli. Vedremo fino alle 23 se muterà questa propensione alla partecipazione dei cittadini alle urne.

Galleria fotografica